深坑埔新里出現彩繪牆 里民驚豔拍照打卡

深坑區埔新里近來出現了美麗的彩繪牆，圖案鮮明生動，讓不少路過埔新街和北深路的民眾，都會忍不住停下來欣賞，里長高蔡桂英表示，完成彩繪牆後，里民都大大稱讚，來拍照打卡上傳，美麗彩繪成為里內的特色與亮點。

牆上以大片粉紫色為背景，畫上了綠草地和生動的棕熊，而另一頭的貓咪則慵懶的閉起了眼睛

里民姚小姐表示，自從有了彩繪牆，感覺到整體的生活環境都向上提升，不論男女老少經過，都非常驚豔。

另外，往北深路方向的另一處，則呈現不同的風格，結合了科技感，動物們跟著太空人一同到了外太空，相當的逗趣，彩繪的畫風既細膩又生動，不少民眾都會來拍照打卡上傳，在深坑的地方臉書社團中，更是引起熱烈討論。

自從有了這兩處彩繪牆，讓不少來來往往的民眾，都忍不住停下腳步多看幾眼，甚至有住戶主動表明，下次如果要彩繪，他們家的牆面也可以提供。

里長高蔡桂英表示，未來會陸陸續續增加彩繪牆，還希望能夠將彩繪的範圍往牆面的更高處延伸，整棟樓的外牆都變成畫布，讓埔新里充滿豐富色彩，也更具特色。