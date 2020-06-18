解封首次淨灘 石門尖鹿里動員撿海漂垃圾

新北市宣佈疫情逐步解封，活動可以漸進式恢復，石門區尖鹿里也開始解封後的第一個活動，里長邱朝欉用淨灘愛地球的方式起跑，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾，營造美好的海洋環境，讓遊客、居民都有更好的海景可欣賞。

遮陽帽、長袖、袖套外加棉手套，夏日淨灘必備裝扮，石門區尖鹿里在疫情解封後的第一個活動，選擇用愛地球淨灘的方式起跑，雖然烈日當頭，不過被悶了好久的里民卻是都帶著雀躍的心情準備要為海岸線清潔，不僅如此里長還預告了接下來一路到中秋節的活動，宣告疫情解封，民眾生活可以逐步恢復以往。

尖鹿里長邱朝欉表示，疫情趨緩後第一個里內活動，希望要以戶外活動的方式來開始，加上這個本來既定的淨灘被延宕太久，海岸線都堆積了相當多垃圾，趁此也趕快動員大家一起維護家園清潔

可以見到，因為疫情不少淨灘活動跟著取消，石門尖鹿里的海岸線堆滿了海飄垃圾，此外，不只是里長、里民，就連相當關心海岸線清潔的市議員鄭宇恩也來到現場跟著民眾一起淨灘，看到滿滿的漁業廢棄物，市議員也期待相關單位能夠正視海飄垃圾問題。

市議員鄭宇恩指出，這次淨灘撿拾的垃圾當中，多以漁船廢棄物，像是浮球、漁網以及保麗龍為主，更加也發現民眾淨灘的進度可以說是跟不上海飄垃圾堆積岸邊的速度，為此也期待相關單位能夠落實正確的海洋保護觀念，維護海洋清潔人人有責。