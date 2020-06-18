快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封首次淨灘 石門尖鹿里動員撿海漂垃圾

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區尖鹿里淨灘愛地球，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區尖鹿里淨灘愛地球，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市宣佈疫情逐步解封，活動可以漸進式恢復，石門區尖鹿里也開始解封後的第一個活動，里長邱朝欉用淨灘愛地球的方式起跑，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾，營造美好的海洋環境，讓遊客、居民都有更好的海景可欣賞。

遮陽帽、長袖、袖套外加棉手套，夏日淨灘必備裝扮，石門區尖鹿里在疫情解封後的第一個活動，選擇用愛地球淨灘的方式起跑，雖然烈日當頭，不過被悶了好久的里民卻是都帶著雀躍的心情準備要為海岸線清潔，不僅如此里長還預告了接下來一路到中秋節的活動，宣告疫情解封，民眾生活可以逐步恢復以往。

尖鹿里長邱朝欉表示，疫情趨緩後第一個里內活動，希望要以戶外活動的方式來開始，加上這個本來既定的淨灘被延宕太久，海岸線都堆積了相當多垃圾，趁此也趕快動員大家一起維護家園清潔

可以見到，因為疫情不少淨灘活動跟著取消，石門尖鹿里的海岸線堆滿了海飄垃圾，此外，不只是里長、里民，就連相當關心海岸線清潔的市議員鄭宇恩也來到現場跟著民眾一起淨灘，看到滿滿的漁業廢棄物，市議員也期待相關單位能夠正視海飄垃圾問題。

市議員鄭宇恩指出，這次淨灘撿拾的垃圾當中，多以漁船廢棄物，像是浮球、漁網以及保麗龍為主，更加也發現民眾淨灘的進度可以說是跟不上海飄垃圾堆積岸邊的速度，為此也期待相關單位能夠落實正確的海洋保護觀念，維護海洋清潔人人有責。

淨灘 疫情 石門

延伸閱讀

扯！無視學童淨灘 婦人灑冥紙嗆「不用撿！會泡爛」

疫情解封 台南首場實體就博會20日登場

路樹根部腐爛倒塌斷八里自行車道 新北市府7月啟動健檢

八里左岸盃棒球賽回來了 2千萬全新場地暢快開打

相關新聞

淡海輕軌藍海線 拚8月初勘年底通車

新北淡海輕軌第一期藍海線，今凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計8...

跨年晚會若受疫情影響 北市府不排除線上直播

台北市議會今天審議2021年跨年活動預算，議員發現北市府未評估肺炎疫情引發後續效應，要求規劃備案。觀傳局表示，會要求廠商...

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北市汐止區的鐵路橋下有很多空間，不過，在靠近建成、鄉長路口的部分，卻一直閒置荒廢，在週邊停車位一位難求的情況下，目前規劃做為停車場，今(18)日市議員張錦豪邀請相關單位會勘，預計八月可以啟用，可以停近百部的車子。

積水雜草垃圾多 汐止新公車站髒待改善

新北市汐止區的山光樟樹二路公車站，在去年底才設立，不過，寬廣的等車空間，環境卻很髒亂，民眾亂丟垃圾，新做好綠帶，植物枯死長雜草，下大雨還會積水，所以，新北市議員白珮茹也要求做好排水以及增設候車亭，讓民眾有更舒適的候車環境。

解封首次淨灘 石門尖鹿里動員撿海漂垃圾

新北市宣佈疫情逐步解封，活動可以漸進式恢復，石門區尖鹿里也開始解封後的第一個活動，里長邱朝欉用淨灘愛地球的方式起跑，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾，營造美好的海洋環境，讓遊客、居民都有更好的海景可欣賞。

深坑埔新里出現彩繪牆 里民驚豔拍照打卡

深坑區埔新里近來出現了美麗的彩繪牆，圖案鮮明生動，讓不少路過埔新街和北深路的民眾，都會忍不住停下來欣賞，里長高蔡桂英表示，完成彩繪牆後，里民都大大稱讚，來拍照打卡上傳，美麗彩繪成為里內的特色與亮點。

新店文史館巡迴校園 古代新郎、新娘出場

新北市立圖書館新店文史館舉辦古文物校園巡禮活動，今(18)日首站到新店國小，安排別開生面的古代婚嫁迎娶儀式，由新店文史館文史志工打扮成古時的新郎、新娘，坐在古早禮車上，由媒婆引導熱鬧出場，讓學生見識到館內文物的在地性與時代性。

新北交通局：YouBike不會停 持續跟北市討論研議

台北市規劃全市升級YouBike2.0，但新北市暫不打算跟進，是否會造成民眾在往返其他縣市時，出現交通工具無法銜接的問題...

疫情過後 新北辦100場徵才5萬工作職缺

新冠肺炎疫情影響各產業，新北勞工局今在6樓大禮堂舉辦大型徵才活動，正職工作起薪最高6萬元起跳，新北市長侯友宜指出，新北市...

柯文哲曾誇口不會被打敗 口罩販賣機8月評估是否退場

今年初爆發新冠肺炎，民眾瘋搶口罩，台北市推出「實名制」口罩販賣機，但民眾仍要排隊、效果不如預期等，打算擴大設置也告吹；台...

監院糾正北市府開發社子島 監委：莫搞到苗栗大埔一樣

監察院今天表示，台北市政府規劃社子島開發方向，事先未和當地居民充分討論，開發方向i-Voting（公民投票）作業及居民安...

北市抽查百貨賣場兒童遊戲場 1間消防安全不合格

台北市商業處今天表示，暑假將屆，抽查全市列管12間百貨公司、賣場附設兒童遊戲場及專營兒童遊戲場業者，其中1間消防安全不符...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。