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積水雜草垃圾多 汐止新公車站髒待改善
新北市汐止區的山光樟樹二路公車站，在去年底才設立，不過，寬廣的等車空間，環境卻很髒亂，民眾亂丟垃圾，新做好綠帶，植物枯死長雜草，下大雨還會積水，所以，新北市議員白珮茹也要求做好排水以及增設候車亭，讓民眾有更舒適的候車環境。
山光里長陳永松說，新設的新站雖然很美觀，但是有一些缺失就是因為積水的關係，種的植物都活不了，尤其常常雨下久一點，不小心採到泥濘的土裡，就會整個陷下去有二十公分左右，所以，希望能夠改善，還有這邊有一些老人家或是民眾搭公車很不方便，也請白議員協助爭取施作公車候車亭。
市議員白珮茹指出，原本這裡雜草叢生，重新闢建後環境變好，但是種植的植物一直都沒有活，要求市府養工處在保活期間，是不是疏通排水，重新重植綠色植栽，另外，也有發現馬路上有民眾丟棄的垃圾，可能在上下公車或是停車的時候就隨手把垃圾包丟在地上，我們會請環保局架設移動式的監視器，希望大家可以發揮公德心，離開的時候把垃圾帶走。
白珮茹表示，這邊也缺乏候車亭，所以，也會請市府交通局規劃增設候車亭，讓等車的民眾不用日曬雨淋，排水改善部分，養工處大概一個禮拜就會設計好，至於候車亭則是納入研議，透過整體改善，讓候車環境更舒適。
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