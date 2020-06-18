等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北市汐止區的鐵路橋下有很多空間，不過，在靠近建成、鄉長路口的部分，卻一直閒置荒廢，在週邊停車位一位難求的情況下，目前規劃做為停車場，今(18)日市議員張錦豪邀請相關單位會勘，預計八月可以啟用，可以停近百部的車子。

橋東里長陶威中說，汐止鐵路高架化，橋下有許多空間，在橋東里前半段是里民戶外活動空間，不但牆面彩繪、地面平整，在停車位不足，違規停車嚴重的情況下，一直希望能規劃為停車場，這一等就是十年，終於有著落，預計七月就會完工，這樣讓里民停車更方便。

市議員張錦豪表示，今年有規劃了機車考照練習場，平時好多人來練習，不過，一樣是鐵路橋下，旁邊卻顯的雜亂，在靠近建成、鄉長路口這一段卻閒置，實在可惜，在幾次會勘後，台鐵終於同意做為停車場使用，這個月進場整地施工，費率的部分，月租是2000元，附近的里民有優惠價是1600元，臨停一小時20元，未來會有99個停車位，只是出入口開在大同路上，車子很多，也要求要注意週邊交通安全規劃。

因為，附近一直有停車需求，再加上從建成路口到前方大同路橋下這一段範圍很大，規劃可以停放近百部汽車，停車場預計七月完工，八月可以正式啟用。