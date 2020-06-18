悠遊付進駐南門市場 筆筆滿額回饋10%儲值金
悠遊卡公司表示，悠遊付即日起可在南門市場使用，筆筆滿額回饋10%儲值金，並提醒配合中央三倍券，登錄悠遊付消費滿新台幣3000元，就能獲得政府2000元補助。
悠遊卡公司表示，南門市場是第一個大量導入悠遊付的公有零售市場，目前已有約9成攤商加入，包括南北雜貨、熟食點心、生鮮、精品服飾及二樓的美食街。
為慶祝悠遊付進駐傳統市場，悠遊卡公司表示，即日起至7月17日止，在南門市場1樓精品服飾、生鮮賣場、南北雜貨、熟食點心區，單筆消費滿500元，在2樓美食廣場單筆消費滿100元，即可享有10%現金回饋，活動期間每帳戶最高回饋200元；6月18日至6月22日，於活動店家使用悠遊付掃碼付款，單筆消費不限金額，加贈面紙一份。
此外，配合中央振興經濟三倍券將在7月1日開始選定支付工具，選擇綁定悠遊付一樣享有消費滿3000元即可獲得政府補助2000元的方案。悠遊卡公司指出，悠遊付也會針對三倍券推出專屬回饋，讓消費者使用三倍券享有最大的乘數效應。
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