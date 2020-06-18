淡海輕軌藍海線 拚8月初勘年底通車

新北淡海輕軌第一期藍海線，今凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計8月向市府申請初勘，通過後再向交通部申請履勘，目標年底通車。

淡海輕軌綠山線2018年12月通車後，第一期藍海線有台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站3座新車站，新北捷運局指出，藍海線的穩定測試必須在綠山線營運時段，連續7天依初期營運班表跨線測試，共有15列車以插班模式，測試未來實際營運狀況。

李政安表示，測試必須從紅樹林站至崁頂站、紅樹林站至淡水漁人碼頭站，以綠山線穩定性測試經驗需要1個月時間，第一期藍海線在6月8日開始啟動測試後，順利在第10天內完成連續7天的系統穩定性測試。

李政安說，本次檢測項目包括旅客資訊螢幕看板、跑馬燈、列車廣播等功能，必須達到系統可用度99%以上、列車妥善率90%以上，且不能有2次延誤5分鐘事件，以及無法發車等營運中斷事故，才能算達成穩定性測試任務。