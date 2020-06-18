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跨年晚會若受疫情影響 北市府不排除線上直播

中央社 / 台北18日電

北市議會今天審議2021年跨年活動預算，議員發現北市府未評估肺炎疫情引發後續效應，要求規劃備案。觀傳局表示，會要求廠商提備案，若受疫情影響不排除採線上直播等方式。

北市議會教育委員會審議觀光傳播局等局處預算，包含2021年跨年活動預算等案。國民黨議員王鴻薇質詢時說，觀傳局報告時僅提出預期效益分析，若今年底武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情再度蔓延，北市府要執行預算等項目可能會不同，要求提出防範疫情的預期效益分析等備案，其他議員也認同此要求。

觀傳局長劉奕霆答詢時說，北市府提供給議會的2021年跨年晚會預期效益分析是在今年1月、2月執行，當時未考量肺炎疫情，近期有跟廠商開工作會議，若疫情到今年底可能蔓延，不排除規劃跨年晚會採線上直播等方式進行。

他表示，若2021年跨年晚會活動因疫情需調整，也會要求廠商提出實體活動備案，近期會與廠商溝通，並考量納入議員要求預期效益分析等意見。

教育委員會最後決議觀傳局應納入若發生肺炎疫情後的跨年晚會活動預期效益分析等備案，此外也應提供詳細資料給委員會。

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