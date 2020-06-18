疫情過後 新北辦100場徵才5萬工作職缺

新冠肺炎疫情影響各產業，新北勞工局今在6樓大禮堂舉辦大型徵才活動，正職工作起薪最高6萬元起跳，新北市長侯友宜指出，新北市將舉辦100場徵才活動，預估提供5萬個職缺，有就業需求民眾可到新北勞工局尋求適當工作。

新北勞工局指出，今日徵才活動提供軟體工程師、品管人員、作業員等工作機會；頂呱呱、米塔集團及雲雀國際也提供儲備幹部、內外場人員等職缺300個；生活工場、全家電力商店也有260個兼職工作機會。

勞工局說，薪資待遇最佳的是亨昇國際企業（紡織成衣業）的駐外廠長，月薪6萬元起跳；桓達科技工程師、關貿網路公司程式設計師，薪資可達4萬元以上；餐飲旅宿業鑫鼎王外場儲備幹部薪資為3萬5000元至4萬元。

侯友宜表示，政府公布4月全國失業率上升到4.03％，青年失業率也達到11.6％，今年應屆畢業生將近20萬，非常擔心畢業即失業，因此新北將會舉辦100場徵才活動，媒合廠商跟找工作的民眾。

應屆的22歲溫姓畢業生說，今年疫情關係，很多學校停辦徵才活動，前陣子還在學校非常擔心畢業後找不到工作，隨著疫情趨緩，可以稍微鬆口氣，自己是工業管理學系畢業，希望能找到製造、電子等產業的工作。