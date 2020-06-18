柯文哲曾誇口不會被打敗 口罩販賣機8月評估是否退場

今年初爆發新冠肺炎，民眾瘋搶口罩，台北市推出「實名制」口罩販賣機，但民眾仍要排隊、效果不如預期等，打算擴大設置也告吹；台北市議會財建委員會今天審議決算，有議員關心口罩販賣機何時退場？台北市資訊局長呂新科說，口罩販賣機試辦3個月，按照期程規劃，8月15日會檢討下階段的退場。

台北市推出「實名制」口罩販賣機，屢遭質疑成效不彰，北市府一度擬擴大建置，最後卻流標收場，今年4月時，柯文哲被問到口罩販賣機是否會被打敗？柯文哲信心回說「不會被打敗」，因為中央的口罩3.0版，每一次還要扣7元。

台北市議會財建委員會今天審議決算，民進黨市議員吳沛憶問到，之前推出口罩販賣機，被批評成效不彰、浪費資源，市議會要求北市府評估成效，如今中央解除徵用口罩，口罩販賣機何時退場？有沒有要退場？

台北市資訊局長呂新科表示，之前市議會要求，要針對國內防疫物品的供需樣態，去調整口罩販賣機的策略，後來流標後，也沒有繼續落地，改為概念驗證的試辦計畫，減少規模及部署量，預期試辦3個月，按照期程規劃，8月15日會檢討下階段的退場。

呂新科會後受訪表示，以前就有一般的口罩販賣機，系統相對單純，但後中央、地方協調，試辦「實名制」口罩販賣機，時間為期3個月，既然已不是防疫物資，那就回歸一般的口罩販賣機。

呂新科又說，台北市現有6台「實名制」口罩販賣機，原本在信義、文山、萬華區的健康服務中心，各放置2台，當初希望12行政區都設置，但議員有意見且流標，目前6個行政時的健康服務中心，皆各放置1台。

至於8月15日評估退場？呂新科表示，屆時府內會討論，若認為防疫生態很重要，口罩販賣機會想辦法繼續，若認為不需要，或已經不是防疫物資，就會退場，口罩販賣機也會還給廠商。