監院糾正北市府開發社子島 監委：莫搞到苗栗大埔一樣

監察院今天表示，台北市政府規劃社子島開發方向，事先未和當地居民充分討論，開發方向i-Voting（公民投票）作業及居民安置計畫意願家戶訪查作業，均有不周，因此在16日通監委趙永清、高涌誠提案，糾正台北市政府。高涌誠表示，社子島問題由來已久，但歷任台北市長都趕著在任內要有成效出來，急就章的結果，往往罔顧在地居民意見，例如全區區段徵收，應更妥適處理，「不要搞到跟苗栗大埔一樣」。

趙永清表示，北市府對社子島開發方向規劃，於提出方案前，事先未和當地居民充分討論及徵求其意見，作業程序顯有不周；加上進行i-Voting作業時，有明示或誘導居民投票選擇投票章所示開發方向之嫌，且未提供其他因而可能受到影響之居民或利害關係人投票機會；又採行網路投票，輸入身分證字號及出生年月日即可投票，未採用較為嚴謹之方法，亦招致非議，均顯有不周。

趙永清另指出，市府辦理社子島居民安置計畫意願家戶訪查作業完成比例低；且召開問卷調查公開說明會之通知作業，未提前於適當時間通知到當地里長、居民，致與會人數甚少，居民亦無充分時間瞭解相關資訊，皆構成糾正之理由。

查案監委表示，社子島已被禁建50年，居民生存權益受到重大侵害，故社子島地區是否開發，早應積極處理，但歷任市長主政時期並未施行有效措施，致延宕至今仍未完成。

監委指出，80年代台灣經濟突飛猛進，財政實力非常雄厚，市府若當時積極處理該議題，應更有能力支付補償及各種建設之經費，且相較於今日，應更為節省，尤其自80年代迄今所耗費之時間成本當可全部節省。

高涌誠表示，台北市相較於其他縣市財務狀況較佳，故辦理社子島都市計畫案時，開發手段很多，不必像其他財務狀況較差之縣市，非考量使用區段徵收作為土地開發手段不可，呼籲北市府決策前要審慎評估。

社子島自救會表示， 社子島居民需要適應當地環境的都市計畫，以解除長期的禁建、讓居民可以就地改建、整理自家環境即可處理，而既有的違章工廠及環境污染，理當是北市府依據工輔法及污染法規加以取締管制，這和全區區段徵收社子島完全是不同的議題。北市府對於社子島環境長期放任怠於管理，卻要以全區區段徵收搶奪居民土地方式解決，這絕不是作為首善之都該有的處理方式。