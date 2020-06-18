北市抽查百貨賣場兒童遊戲場 1間消防安全不合格

台北市商業處今天表示，暑假將屆，抽查全市列管12間百貨公司、賣場附設兒童遊戲場及專營兒童遊戲場業者，其中1間消防安全不符規定，已改正完畢，將持續抽查列管業者。

台北市政府商業處發新聞資料指出，為讓民眾可安心攜帶幼兒至兒童遊戲場消費，與衛生局等單位針對兒童遊戲場進行安檢。

商業處表示，今年3月至5月執行第1次安全檢查，全市共列管12間業者，有1間兒童遊戲場未符合消防安全，業者已依規定限期改正完畢，並查核業者應檢附合格設施檢驗報告，且需跟主管機關完成備查手續，經統計，有7間完成備查、5間將另排時間抽查，此外，7月至9月將辦第2次安全檢查。

商業處指出，呼籲設置兒童遊樂設施業者，為防範疫情，應加強環境消毒，並替進場人員量體溫。民眾遇消費疑義，可打消費者服務專線「1950」或撥打市民熱線「1999」轉6548諮詢。

商業處表示，依兒童遊戲場設施安全管理規範，所謂兒童遊戲場設施是供2歲至12歲兒童使用無動力固定、非機械式兒童遊戲設施，經查符合兒童遊戲場設施定義，全市共12間。