北市跨年效益分析被打槍 議員要求因應疫情提A、B方案

台灣疫情漸漸解封，台北市2021跨年晚會系列活動，北市觀傳局評估效益分析，可吸引390萬人次、創造19億產值，但台北市議會教育委員會上午審查跨年決算，認為評估效益沒有考量今年秋冬可能仍有一波疫情，建議觀傳局要提Ａ、Ｂ方案的效益評估，否則會像空白支票。

觀傳局長劉奕霆表示，因這分效益評估是今年1、2月間完成，當初還沒有疫情，但在工作會議中已經提過，包括線上演唱會、直播，請執行廠商規畫，觀傳局會把備案重送議會教育委員會。

根據觀傳局分析2021跨年晚會系列活動，預算效益分析中，媒體效益希望電視、新媒體今年有1000萬人次觀看；周邊燈飾吸引300萬人次觀看；另外，商圈人次成長二成以上，加上跨年前舉辦的中小型活動、商圈暖身，6處地點吸引30萬人次參加。另根據去年晚會當天電信公司根據手機推估，約有60萬國人參與，預計今年系列活動總共可吸引390萬人次，有19億的產值。

議會上午審查觀傳局跨年決算時，議員關心今年準備邀請哪些團體參加？由於北流也將在九月開幕時盛大舉行開幕活動，雖然請天團來可以吸引很多人，但議員希望卡司最好不要重覆，文化局長蔡宗雄表示，北流卡司目前仍在尋找，要等到7月中才會決定。至於跨年晚會，劉奕霆也說，仍在討論中。

王鴻薇表示，2021年跨年預算爆增，各區都有前期活動，但送來議會的效益評估，沒有考慮針對疫情做備案，電視、網路觀的1000萬人次，比較沒有問題，但觀光效益、商機，都是要有人來，評估的19億的商機效果，都是沒有疫情狀態下的分析，但若有疫情呢？

議員張斯綱也建議，要有Ａ、Ｂ案做效益評估，因應未來可能變化的疫情。議員耿葳也認為，像觀傳局對國外宣傳台北跨年是「一生必遊」，但現在無法看到邊境管制何時解禁，是不是要考慮轉移到國旅，吸引其他縣市遊客來北市跨年。