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笑翻！名畫扮裝大賽真人複製 摩托車變駿馬拿破崙再現

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學首次舉辦「西灣名畫扮裝大賽」，吸引台灣、緬甸、越南、捷克及瑞士學生各顯身手圖／中山大學提供
中山大學首次舉辦「西灣名畫扮裝大賽」，吸引台灣、緬甸、越南、捷克及瑞士學生各顯身手圖／中山大學提供

中山大學首次舉辦「西灣名畫扮裝大賽」，吸引台灣、緬甸、越南、捷克及瑞士學生飆創意，運用手邊現成物件，複製出成本少、創意高的世界名畫。首獎是學生用黑色唇膏和眉筆，模仿墨西哥畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）的《與猴子的自畫像》；第二名學生以摩托車代替《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》原作中的駿馬，都讓評審拍案叫絕，學生也笑彎腰。

「西灣名畫扮裝大賽」冠軍是劇場藝術學系四年級學生黃郁欣與陳芃秀，兩人複製墨西哥畫家芙烈達．卡蘿的《與猴子的自畫像》，創意仿作畫家極有特色的眉毛妝容，並運用黑色唇膏詮釋黑臉猴子。黃郁欣表示，在創意發想的過程中，除了增進與好友的感情，更體認到藝術與生活的距離，「世界如果沒有藝術的存在，應該會很冰冷。」

中山大學政經系三年級學生郭修彣外號是「中山拿破崙」，因創意模仿拿破崙的英姿奪得亞軍。郭修彣說，參賽動機是為了替一成不變的生活增添趣味，當時想起曾在博物館看過《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》原作，便決定模仿拿破崙英姿颯爽的騎馬雄姿。他選用紅色毛毯當作披風，抓了一把雨傘代替腰間寶劍，胯下「良駒」則是心愛的摩托車。

季軍得主是來自緬甸的外籍生Hkawn San，她先是以眉筆逼真地還原畫家剛毅粗長的眉毛，接著再以「綠色拖鞋、綠色洗碗精及綠色洗衣精」，模擬圖中的鸚鵡，最終再神來一筆，以「夾筆代替夾菸」，神還原《我和我的鸚鵡》，令人捧腹。

「人類其實是在模仿中學習知識。」西灣名畫扮裝大賽計畫發起人趙可卿表示，「居家名畫複製挑戰」興起於美國蓋蒂博物館，因疫情期間許多展覽及藝術活動被迫取消，民眾無法實際走訪藝術機構，進而在國外掀起一股「在家也能玩藝術」的創意風潮。在參賽過程中，學生可以拋開功利主義的綑綁，不具任何目的地藉由實際動手操作，刺激且重組大腦中所經歷過的人生體驗大飆創意。

中山大學生郭修彣以摩托車代替《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》原作中的馬匹等，讓評審拍案叫絕。圖／中山大學提供
中山大學生郭修彣以摩托車代替《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》原作中的馬匹等，讓評審拍案叫絕。圖／中山大學提供
中山大學「西灣名畫扮裝大賽」冠軍是劇場藝術學系大四學生黃郁欣與陳芃秀，兩人複製墨西哥畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）的《與猴子的自畫像》。圖／中山大學提供
中山大學「西灣名畫扮裝大賽」冠軍是劇場藝術學系大四學生黃郁欣與陳芃秀，兩人複製墨西哥畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）的《與猴子的自畫像》。圖／中山大學提供
季軍得主是緬甸外籍生Hkawn San，她以「綠色拖鞋、綠色洗碗精及綠色洗衣精」模擬圖中的鸚鵡，最終再神來一筆，以「夾筆代替夾菸」，神還原《我和我的鸚鵡》。
季軍得主是緬甸外籍生Hkawn San，她以「綠色拖鞋、綠色洗碗精及綠色洗衣精」模擬圖中的鸚鵡，最終再神來一筆，以「夾筆代替夾菸」，神還原《我和我的鸚鵡》。

猴子 阿爾卑斯山

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