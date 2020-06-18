快訊

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症患終出院

天然石塊修繕護岸 淡水庄子內溝溪居民不再怕大雨侵襲

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
此補強工程先以塗上混凝土再堆疊現地石塊，讓護岸與周圍環境具協調性。圖／新北市水利局提供
此補強工程先以塗上混凝土再堆疊現地石塊，讓護岸與周圍環境具協調性。圖／新北市水利局提供

新北市淡水區庄子內溝溪為淡水河支流之一，然兩旁護岸因年久失修，加上溪流長期掏刷侵蝕下，護欄基腳及河道固床工掏空情況日漸惡化，新北市水利局為解決市民需求與安全，以及配合生態環境採用現地砌石資材進行護岸修繕工程，維修護岸也給予生態休憩空間。

此次護岸修繕工程加強修復基腳及河道固床工掏空處，並以類似「圍砌工法」方式進行施工，塗上混擬土補強後，趁還未完全凝結之前，在外側及上方堆疊現地石塊，讓護岸牆面與周圍環境協調一致；河道固床工程則以斜坡方式來施作。

圍砌工法是以天然石塊為原料，輔以混凝土為固結劑，既能呈現特有的古樸質感，又能解決原河岸崩塌等問題，且石塊有適當的孔隙可提供生物棲息生長，符合生態、透水、美學概念，是保護環境自然生態工法。

另外，庄子內溝溪上游因坡陡水急、距離既有道路相當遙遠，在修復過程中，為避免動員機具的費用過於龐大，因此採用人工方式進行補強，不讓損壞情況持續擴大。

水利局表示，為讓居住在庄子內溝溪附近的民眾有一個安全生活的家園，此工程已在今年汛期前完工，以保障市民居住安全，並創造多元友善水生態環境，營造多樣性的水域生態。

河道維護利用下現地石材修護，石頭縫隙保留生態空間。圖／新北市水利局提供
河道維護利用下現地石材修護，石頭縫隙保留生態空間。圖／新北市水利局提供

護岸 淡水河

延伸閱讀

互擲石塊變山崩訊號？失控的中印邊界衝突

加國姊妹市求援 淡水公所贈1萬個口罩

防登革熱大作戰 淡水公所動員巡倒清刷

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

相關新聞

林錦昌、李厚慶涉標案疑雲 柯文哲：對北市標案有信心

今天有媒體報導，「幫推」、「投石」這倆家公關公司的幕後，就是現任文化總會祕書長林錦昌，文總副祕書長的李厚慶。甚至這兩家從...

新北不跟進YouBike2.0 柯文哲：雙北不一樣有點麻煩

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，但新北市確定不跟進，將自行開發新系統。台北市長柯文哲今天表示，雙北不一樣是有...

都更中心領14個月獎金高官沒跑？議員酸柯文哲「昏君」

台北市長柯文哲上周赴議會總質詢，議員徐弘庭爆出台北市政府下轄的財團法人台北市都市更新推動中心，人事費用預算高漲，其中洪姓...

北市跨年效益分析被打槍 議員要求因應疫情提A、B方案

台灣疫情漸漸解封，台北市2021跨年晚會系列活動，北市觀傳局評估效益分析，可吸引390萬人次、創造19億產值，但台北市議...

笑翻！名畫扮裝大賽真人複製 摩托車變駿馬拿破崙再現

中山大學首次舉辦「西灣名畫扮裝大賽」，吸引台灣、緬甸、越南、捷克及瑞士學生飆創意，運用手邊現成物件，複製出成本少、創意高...

市徽蒙塵！搶救百年古蹟湖心亭 中市府：明年啟動修復

1908年興建的台中公園湖心亭是古蹟，也是台中市徽聞名全國。但台中市議員陳文政說，亭內木地板與多處斑駁斷裂，梁柱屋簷堆滿...

幫學生裝台冷氣吧！新北議員呼籲教育局改善學習環境

當官員們在辦公室吹冷氣，全市多數學生們卻在教室揮汗如雨。新北市議員劉美芳等人今天召開「新北國中小全面加裝冷氣公聽會」，與...

林口公有市場重建開幕 新北第一座現代化傳統市場

新北市林口公有市場今舉行改建開幕典禮，是新北首座鑽石級綠建築標章傳統市場，經濟部政次王美花、新北市長侯友宜都到場。王美花...

相揪來壯遊！ 貴子坑忠義山步道健行明起報名

梅雨季節逐漸遠離、疫情趨緩，適合戶外走走，台北市大地處今天表示，「台北大縱走 一起壯遊去」第二場活動，將於7月4日走訪屬...

疫情逐漸趨緩 士林官邸綠化教室7月復課

疫情逐漸趨緩，台北市士林官邸的綠化教室課程再度開課，這次配合暑假開設「田園城市」及「好玩的生活園藝」課程，適合大小朋友一...

雙北YouBike不同調 侯友宜：雙北一定會採取共同合作

台北市將升級成YouBike2.0，新北市不跟進，未來1.0也將停止設新站點，預計改推無柱式系統，而1.0與2.0不能互...

綠營議員批中市府團隊「杜龜」 盧秀燕：82%市民幸福感

台中市4位民進黨議員今天質詢集中火力，針砭市長盧秀燕團隊民調表現。

熱門新聞

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

雲林肉體金身百年國寶啟程 回駕台灣博物館檢測維修

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。