天然石塊修繕護岸 淡水庄子內溝溪居民不再怕大雨侵襲
新北市淡水區庄子內溝溪為淡水河支流之一，然兩旁護岸因年久失修，加上溪流長期掏刷侵蝕下，護欄基腳及河道固床工掏空情況日漸惡化，新北市水利局為解決市民需求與安全，以及配合生態環境採用現地砌石資材進行護岸修繕工程，維修護岸也給予生態休憩空間。
此次護岸修繕工程加強修復基腳及河道固床工掏空處，並以類似「圍砌工法」方式進行施工，塗上混擬土補強後，趁還未完全凝結之前，在外側及上方堆疊現地石塊，讓護岸牆面與周圍環境協調一致；河道固床工程則以斜坡方式來施作。
圍砌工法是以天然石塊為原料，輔以混凝土為固結劑，既能呈現特有的古樸質感，又能解決原河岸崩塌等問題，且石塊有適當的孔隙可提供生物棲息生長，符合生態、透水、美學概念，是保護環境自然生態工法。
另外，庄子內溝溪上游因坡陡水急、距離既有道路相當遙遠，在修復過程中，為避免動員機具的費用過於龐大，因此採用人工方式進行補強，不讓損壞情況持續擴大。
水利局表示，為讓居住在庄子內溝溪附近的民眾有一個安全生活的家園，此工程已在今年汛期前完工，以保障市民居住安全，並創造多元友善水生態環境，營造多樣性的水域生態。
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