議員質疑包庇都更中心人事案 北市府：已離職

台北市議員徐弘庭今天質疑都更中心某副執行長績效獎金過高，而市長柯文哲日前在總質詢時提及到此副執行長已自請離職，但調資料卻發現還未離職，質疑有包庇之嫌。

對此，柯文哲上午出席興隆社會住宅I區新建工程開工典禮時接受媒體聯訪時表示，此副執行長已遞出辭呈，至於何時正式離職他不曉得。

對於議員質疑副執行長績效獎金過高，柯文哲說，已要求獎金制度與標準要全市府統一，因市府轄管很多基金會及六大公司，「遇到事情就去檢討為什麼，凡事不以個案處理，會以通案制度檢討」。

出席開工典禮的台北市都市發展局長黃景茂表示，此副執行長5月底請辭，他6月3日批准，正辦理交接手續，還未正式離職。

國民黨市議員徐弘庭、王鴻薇今天召開記者會。徐弘庭指出，5月11日曾質詢都發局關於財團法人台北市都市更新推動中心某副執行長績效獎金不合理狀況，事隔1個月後，市政總質詢時也曾詢問柯文哲，柯文哲當時回應「人已經跑了」，且會要求政風處及廉政透明委員會調查。

徐弘庭表示，事後調資料發現，此副執行長5月28日提出辭呈，6月3日由執行長核准，奇怪的是，他索取資料和公文後發現此副執行長尚未離職，此外，政風處也稱未接獲指示要著手調查。

他說，都更中心董事長是副市長兼任、執行長為黃景茂，而柯文哲曾提及會要求政風處交辦，卻遲未有進度，質疑市府是否有包庇之嫌，要求市府應針對此副執行長停職並調查。