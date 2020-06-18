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市徽蒙塵！搶救百年古蹟湖心亭 中市府：明年啟動修復
1908年興建的台中公園湖心亭是古蹟，也是台中市徽聞名全國。但台中市議員陳文政說，亭內木地板與多處斑駁斷裂，梁柱屋簷堆滿鳥糞，恐影響結構安全；少數人在庭內抽菸，恐造成公安問題。文化局今表示，已向文化部文化資產局爭取到規劃設計經費，明年可望啟動修復工程。
陳文政5月27日教育文化委員會業務質詢時，要求文化局應針對湖心亭擬定大型修繕計畫，善盡古蹟養護的責任。
市府文化局、養工處等相關單位會同陳文政昨到湖心亭會勘，實際了解毀損程度。文化局副局長曾能汀及文資處長李智富說，市府已向文化部文化資產局爭取規劃設計費，議會通過預算後辦理規劃設計作業，預計今年底前完成，明年可望啟動修復工程。
養護工程處也說明，未來每天由管理人員辦理清潔維護外，日後加強湖心亭管理。
陳文政再次強調，湖心亭是市定古蹟外，更成為臺中市政府的LOGO，不少觀光客必遊，湖心亭的形象足以代表台中。他肯定文化局處理的效率與決心，希望能儘速完成湖心亭修繕，並做好後續的管理維護工作，讓湖心亭的經典形象再現風華。
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