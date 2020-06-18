快訊

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症患終出院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市徽蒙塵！搶救百年古蹟湖心亭 中市府：明年啟動修復

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政（左）與文化局副局長曽能汀(右)會勘湖心亭。圖/陳文政提供
台中市議員陳文政（左）與文化局副局長曽能汀(右)會勘湖心亭。圖/陳文政提供

1908年興建的台中公園湖心亭是古蹟，也是台中市徽聞名全國。但台中市議員陳文政說，亭內木地板與多處斑駁斷裂，梁柱屋簷堆滿鳥糞，恐影響結構安全；少數人在庭內抽菸，恐造成公安問題。文化局今表示，已向文化部文化資產局爭取到規劃設計經費，明年可望啟動修復工程。

陳文政5月27日教育文化委員會業務質詢時，要求文化局應針對湖心亭擬定大型修繕計畫，善盡古蹟養護的責任。

市府文化局、養工處等相關單位會同陳文政昨到湖心亭會勘，實際了解毀損程度。文化局副局長曾能汀及文資處長李智富說，市府已向文化部文化資產局爭取規劃設計費，議會通過預算後辦理規劃設計作業，預計今年底前完成，明年可望啟動修復工程。

養護工程處也說明，未來每天由管理人員辦理清潔維護外，日後加強湖心亭管理。

陳文政再次強調，湖心亭是市定古蹟外，更成為臺中市政府的LOGO，不少觀光客必遊，湖心亭的形象足以代表台中。他肯定文化局處理的效率與決心，希望能儘速完成湖心亭修繕，並做好後續的管理維護工作，讓湖心亭的經典形象再現風華。

百年古蹟湖心亭長期未修繕，管理不善，台中市徽蒙塵。圖/陳文政提供
百年古蹟湖心亭長期未修繕，管理不善，台中市徽蒙塵。圖/陳文政提供

文化局 古蹟

延伸閱讀

周末輕旅行／竹縣新埔宗祠、古蹟多 人文歷史豐富

登記率低拆農地違章政府得出錢 中市議員：當市民塑膠

精障患者傷人案頻傳 中市議員：不修精衛法成治安破網

幼兒園偽評鑑？中市議員：中央不准教美語 稽查外師躲廁所

相關新聞

林錦昌、李厚慶涉標案疑雲 柯文哲：對北市標案有信心

今天有媒體報導，「幫推」、「投石」這倆家公關公司的幕後，就是現任文化總會祕書長林錦昌，文總副祕書長的李厚慶。甚至這兩家從...

新北不跟進YouBike2.0 柯文哲：雙北不一樣有點麻煩

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，但新北市確定不跟進，將自行開發新系統。台北市長柯文哲今天表示，雙北不一樣是有...

都更中心領14個月獎金高官沒跑？議員酸柯文哲「昏君」

台北市長柯文哲上周赴議會總質詢，議員徐弘庭爆出台北市政府下轄的財團法人台北市都市更新推動中心，人事費用預算高漲，其中洪姓...

北市跨年效益分析被打槍 議員要求因應疫情提A、B方案

台灣疫情漸漸解封，台北市2021跨年晚會系列活動，北市觀傳局評估效益分析，可吸引390萬人次、創造19億產值，但台北市議...

笑翻！名畫扮裝大賽真人複製 摩托車變駿馬拿破崙再現

中山大學首次舉辦「西灣名畫扮裝大賽」，吸引台灣、緬甸、越南、捷克及瑞士學生飆創意，運用手邊現成物件，複製出成本少、創意高...

市徽蒙塵！搶救百年古蹟湖心亭 中市府：明年啟動修復

1908年興建的台中公園湖心亭是古蹟，也是台中市徽聞名全國。但台中市議員陳文政說，亭內木地板與多處斑駁斷裂，梁柱屋簷堆滿...

幫學生裝台冷氣吧！新北議員呼籲教育局改善學習環境

當官員們在辦公室吹冷氣，全市多數學生們卻在教室揮汗如雨。新北市議員劉美芳等人今天召開「新北國中小全面加裝冷氣公聽會」，與...

林口公有市場重建開幕 新北第一座現代化傳統市場

新北市林口公有市場今舉行改建開幕典禮，是新北首座鑽石級綠建築標章傳統市場，經濟部政次王美花、新北市長侯友宜都到場。王美花...

相揪來壯遊！ 貴子坑忠義山步道健行明起報名

梅雨季節逐漸遠離、疫情趨緩，適合戶外走走，台北市大地處今天表示，「台北大縱走 一起壯遊去」第二場活動，將於7月4日走訪屬...

疫情逐漸趨緩 士林官邸綠化教室7月復課

疫情逐漸趨緩，台北市士林官邸的綠化教室課程再度開課，這次配合暑假開設「田園城市」及「好玩的生活園藝」課程，適合大小朋友一...

雙北YouBike不同調 侯友宜：雙北一定會採取共同合作

台北市將升級成YouBike2.0，新北市不跟進，未來1.0也將停止設新站點，預計改推無柱式系統，而1.0與2.0不能互...

綠營議員批中市府團隊「杜龜」 盧秀燕：82%市民幸福感

台中市4位民進黨議員今天質詢集中火力，針砭市長盧秀燕團隊民調表現。

熱門新聞

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

雲林肉體金身百年國寶啟程 回駕台灣博物館檢測維修

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。