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幫學生裝台冷氣吧！新北議員呼籲教育局改善學習環境

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市府今年未編教室裝冷氣預算，民代和家長都表不滿。記者施鴻基／攝影
新北市府今年未編教室裝冷氣預算，民代和家長都表不滿。記者施鴻基／攝影

當官員們在辦公室吹冷氣，全市多數學生們卻在教室揮汗如雨。新北市議員劉美芳等人今天召開「新北國中小全面加裝冷氣公聽會」，與會家長代表群情激憤，認為政府實質漠視學生基本權利，要求一致性全面加裝冷氣。教育局副局長蔣偉民僅表示「希望中央協助」；議員王威元則批「教育局唯一作為就是不阻擋」。

蔣偉民說，新北不是沒有作為，2012年投入10億元經費推動多元降溫方案，2018年9月投入上億元裝607間教室冷氣，去年8月完成，國小今年9月完成電源健檢，近年已投入8千萬元協助學校裝1037間冷氣，雖無期程但有明顯進步。

立委林奕華、市議員劉美芳、李倩萍、王威元、陳儀君今天聯袂召開記者會，新北市中小學家長協會理事長林俊亮、家長聯合會理事長羅英弘、板橋區中小學家長協會理事長胡菽玲和蔣偉民等人都與會，討論夏天各年級加裝冷氣的必要性。

劉美芳說，近年高溫酷熱，2001年到2014年佛大學曾1千名高中生實驗，了解熱與學習的關係，發現學生表現和氣溫有關，氣溫每高1度會降低1%學習力，2019年8月1日國中小冷氣空調已被立法列入基本設備，為何地方未實行？

她說，新北市近2年投入20億7千餘萬元裝設置地下停車場，其他五都逐年編列冷氣預算，台北市明年完成班班有冷氣，新北卻未編一毛錢預算，市府官員應該去教室體驗半天，而且設置冷氣要有階段規畫，不能全丟給中央。

林奕華表示，她會在立院推動學校和台電協商契約容量，減輕學校負擔，也建議學校裝冷氣不分藍綠共同推動，爭取納入前瞻2.0計畫。

王威元說，高溫不斷，暑期上課時間增加2周，如今不只影響學習，甚至可能中暑，過去分校分點由議員協助各校逐漸裝冷氣，一台冷氣可幫助至少25名學生學習，他不了解為何市府不做。

李倩萍說，中午12點到下午2點教室溫度可達41到42度，學生如何承受？全面裝冷氣有困難，但不能因困難而不去做，市府要拿出態度來，而不是成為校長、家長或議員的問題。陳儀君則認為缺乏冷氣已成為學生外流北市的原因之一，「班班有冷氣不該只是說說」。

醫師唐稚超說，人體超過32度就會不適，但2015年到2019年板橋平均溫度大半年在32度以上，學生甚至處在37到38度環境中，體感可能到40度，身體散熱會影響腦部運作。

林俊亮說，有好環境才有好績效，動輒37度到38度誰受得了？中國大陸超過38度學生就放假，苦不能苦孩子。另有家長表示，孩子會在下課時衝到圖書館吹冷氣，還有躲在幼兒園門口感受逸出的涼風，真的很辛酸。

高溫

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