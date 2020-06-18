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新北不跟進YouBike2.0 柯文哲：雙北不一樣有點麻煩
台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，但新北市確定不跟進，將自行開發新系統。台北市長柯文哲今天表示，雙北不一樣是有些麻煩，不過數據上，淡水的輛次一天不多，約只有兩千多輛次，會提前研議若雙北標案不同，要如何因應，要想一下。
對於新北市交通局長鍾鳴時列席新北市議會備詢時，面對議員質詢時表示，YouBike1.0確定在新北市停止新設站點，也不打算跟進台北市的YouBike2.0，未來將自行朝向無柱式系統規劃，目前已招標在淡水等地試辦。
柯文哲說，雙北不一樣的確會有點麻煩，但已經請交通局研議，至於目前台北市在淡水的輛次不多，每天約兩千多輛次，另外雙北南港、汐止，新店這一邊要研議一下，若未來兩邊標案是分開的，已經請交通局研議思考怎麼因應。
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