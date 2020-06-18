林口公有市場重建開幕 新北第一座現代化傳統市場

新北市林口公有市場今舉行改建開幕典禮，是新北首座鑽石級綠建築標章傳統市場，經濟部政次王美花、新北市長侯友宜都到場。王美花說，好的市場是重要的社區連結。侯友宜表示，「這是新北市第一個從傳統市場變成現代化的市場」，市場改建是出身市場的他最大的心願。

林口市場是新北首座具有鑽石級綠建築標章認證的傳統市場，更榮獲「2019年國家卓越建設獎」，使用太陽能光電板、低輻射玻璃窗戶，採用LED照明燈具及變頻空調系統。除結合市場、公托、圖書館及活動中心外，更借鏡歐洲市場，保留在地文化特色打造老樹庭園，提供社交空間。

王美花說，林口公有市場是運用前瞻經費6200多萬，是少數耐震補強工程直接重建的，新北市府也出資，總經費2億3000萬元。好的市場提供乾淨、舒適，有美學的場地，可以連結社區。

侯友宜表示，傳統市場很多已經不符合現代衛生觀念，導致生意再好，年輕人也不願接。他說，他出身傳統市場豬肉攤，最大心願是把傳統味道留下，並導入現代的科技、電子行動支付等，讓年輕人願意回來。

市場處長盛筱蓉說，林口市場是新北首座設置肉品中央處理區及冷凍展示台的市場，全面導入行動支付並設置手推車，還特別規畫兒童版推車。市場攤商還特別提供代客送貨服務，一通電話就能把所需食材送到家。