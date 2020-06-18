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相揪來壯遊！ 貴子坑忠義山步道健行明起報名

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
梅雨季節逐漸遠離、疫情趨緩，適合戶外走走，台北市大地處今天表示，「台北大縱走 一起壯遊去」第二場活動，將於7月4日登場。圖／台北市大地處提供
梅雨季節逐漸遠離、疫情趨緩，適合戶外走走，台北市大地處今天表示，「台北大縱走 一起壯遊去」第二場活動，將於7月4日登場。圖／台北市大地處提供

梅雨季節逐漸遠離、疫情趨緩，適合戶外走走，台北市大地處今天表示，「台北大縱走 一起壯遊去」第二場活動，將於7月4日走訪屬於貴子坑-忠義山步道，歡迎愛好登山的親子朋友，一同親近山林。

貴子坑、忠義山步道屬於台北大縱走的第一段，一端銜接下菁礐步道，可經清天宮，往大屯連峰登山口、陽明山國家公園方向走；另一端銜接楓丹白露步道，經台北藝術大學、學園路往關渡捷運站，為台北大縱走第一段的起點。

台北市大地處表示，此次活動路途較長，且有部分路段坡度較陡，頗具挑戰性，民眾除需評估自身體力，也應準備適當的登山裝備。

這次活動於當天上午8時，在北投秀山路水土保持園區公車站旁平臺集合，循著水磨坑溪和貴子坑溪，溪床整治的跌水工程是很特殊景觀，經貴子坑露營場、貴子坑水保園區側門登山口進入貴子坑步道，通過階梯盡頭的涼亭，就接上台北大縱走路線。

沿途經產業道路、國華高爾夫俱樂部練習場、稻香路、吳仔厝石碑後，在密林下行走一段十分平緩的產業道路，不久便可到達忠義山頂大草原，此區域為一片平坦廣闊的翠綠草原，草原邊緣有國華高爾夫球場創辦人何國華和母親的墓地，整理得有如高爾夫球場果嶺，景觀遼闊優美。

台北市大地處提到，最後一站及DIY活動，將設在行天宫庭園，並於此處發放紀念品，結束當天行程，活動名額為300人，自6月19日開放報名，額滿為止，民眾可至中華民國自然步道協會官網（ https://www.naturetrail.org.tw/ ）報名。

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