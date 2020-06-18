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疫情逐漸趨緩 士林官邸綠化教室7月復課

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
疫情逐漸趨緩，台北市士林官邸的綠化教室課程再度開課。圖／台北市公園處提供
疫情逐漸趨緩，台北市士林官邸的綠化教室課程再度開課。圖／台北市公園處提供

疫情逐漸趨緩，台北市士林官邸的綠化教室課程再度開課，這次配合暑假開設「田園城市」及「好玩的生活園藝」課程，適合大小朋友一同來參加，另外還有「環境教育系列」和「節慶系列」課程，預計今年7月3日上午9時開放網路報名，名額有限、額滿即止，不妨把握機會，快來士林官邸享受綠意、學習新知。

台北市公園處表示，這次綠化教室課程共計有6個場次，7月份「香草栽培入門」，邀請「香草好玩又好種：尼克的100種香草生活」作者尼克老師，介紹常見的香草植物、香草照顧須知以及生活上的應用。

另外，「香草植物五感心體驗」邀請台大農業試驗場技士鐘秀媚，帶領大家體驗香草植物奇香妙草的多元應用，藉「視覺」欣賞各類香草之美，用「嗅覺」嗅吸香草特殊香氣，以「聽覺」聆聽香草應用各種知識，靠「觸覺」搓揉香草精油舒壓按摩，用「味覺」品飲香草茶。

8月「清新涼感薄荷皂DIY」，邀請到小雅花藝學苑老師謝寶蓮，教民眾使用多款護膚純植物油和薄荷精油，加入新鮮薄荷葉入皂，手作成適合夏天使用的涼感薄荷皂。

9月邀請荒野保護協會理事陳德鴻與您分享「台灣生態之美」，至於「中秋節花禮設計」課程邀請到新北市花藝協會老師朱芳梅，教民眾做簡單花禮，讓應景的中秋節花禮增添濃濃的過節氛圍。

台北市公園處園藝管理所主任賀綺華補充，歡迎民眾熱情參與，但因受場地空間限制及維持室內社交距離，每堂課程名額限制30名，不接受現場報名，課程缺額查詢可於開課3天前查詢，可至公園處網站了解詳情。

中秋節 士林官邸

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