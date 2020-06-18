看境外生解禁 柯文哲：入境應集中檢疫5天

教育部長潘文忠宣布優先開放港澳等11個國家或地區的學生返台，但不含陸生；台北市長柯文哲今天說，建議入境後應集中檢疫5天，否則居家檢疫人數過多的話，會造成地方政府防疫系統崩潰。

柯文哲上午出席台北市文山區興隆社會住宅I區新建工程開工典禮，典禮開始前接受媒體聯訪，做上述表示。

潘文忠昨天在宣布，優先開放11個低風險國家或地區應屆畢業生分批返台就學，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。但學生數量眾多的中國大陸，則未在這波開放之列。國民黨認為，政府對陸生入境採雙重標準，應停止歧視性作法。

柯文哲被問及相關問題時則表示，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，台灣內部控制已放鬆，但國外每天仍有10萬個以上新增案例，一旦邊境管制開放，台灣目前已趨緩的疫情會隨時爆發。

他認為，學生入境後應進行集中檢疫5天，最後一天採檢，陰性的話就可回歸社會正常生活，若有疑慮，檢疫時間要延長。

柯文哲說，因台北市先前最高負荷的居家檢疫人數是1萬950人，差點搞垮台北市的衛生局與民政局防疫系統，若真的要求入境生居家檢疫，中央政府應事先與地方講好，每天會有多少人入境。

柯文哲表示，中央與地方一定要合作，但中央必須先明講計畫，才有辦法合作。