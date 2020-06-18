雙北YouBike不同調 侯友宜：雙北一定會採取共同合作

台北市將升級成YouBike2.0，新北市不跟進，未來1.0也將停止設新站點，預計改推無柱式系統，而1.0與2.0不能互通，民眾憂在雙北騎車還車不便。新北市長侯友宜今早受訪表示，YouBike2.0要花費很大預算，會評估升級是否更符合需求或新的替代方案，他也表示，「雙北一定會採取共同合作」，做好系統相容轉換。

侯友宜表示，目前在與YouBike業者了解，升到2.0要花費很大預算。他指出，1.0升級到2.0是不是更符合需求？或是否有更新的可以替代？在轉型過程會謹慎評估。

至於未來兩系統無法相容，無法在雙北異地還車，侯友宜表示，「雙北一定會採取共同合作」，看系統相融中間有無替代方案，希望1.0要轉到2.0能有轉圜空間，他說，「一定可以做好順利轉換」，請大家放心會做好準備。