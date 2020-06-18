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綠營議員批中市府團隊「杜龜」 盧秀燕：82%市民幸福感

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起邱素貞丶陳淑華丶謝明源丶蕭隆澤擔心市府民調，市府回應團隊努力。記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起邱素貞丶陳淑華丶謝明源丶蕭隆澤擔心市府民調，市府回應團隊努力。記者陳秋雲/攝影

台中市4位民進黨議員今天質詢集中火力，針砭市長盧秀燕團隊民調表現。

議員指出，根據民調市府交通滿意度最低，議員說台中目前雖是交通黑暗期，市府應適時適地處理路人不便，但議員看到的是警方加強取締違規，微罪也罰，民怨不斷。

另停車場不足，到哪裡停車都難！還舉例台中產業陷困，逢甲商圈去年開始人潮與營業跌谷底，如果市府團隊對此都無感，民調恐要直直落。

市府回應，對每份民調都尊重並參考，爆發肺炎疫情以來，市府團隊積極部署，衛福部長陳時中也肯定「台中防疫井然有序」日前台灣世界新聞傳播協會公布幸福城市大調查，盧秀燕進步幅度高，防疫措施滿意度82％、「幸福感」87.6％名列六都第2。

根據台中市政府民政資料統計，台中市總人口數到今年5月有281萬494人。公路總局統計，台中汽車110萬8958、機車173萬5742，全市每人平均至少擁有1輛機動車輛。

民進黨議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤聯合質詢，指市區停車空間嚴重不足，民眾汽機車違停頻遭拖吊，趕時間又找不到停車位，被罰荷包大失血，民怨連連。另有民眾反映，有的路段原本劃汽車停車格，最近不少改為機車停車格，找停車位找到火大！

議員指出，盧秀燕市長上任時形容自己帶的是戰鬥團隊，但民調墊底看起來是「杜龜（瞌睡）團隊」舉例逢甲商圈去年的商機人潮跌到谷底，比10年的金融海嘯還慘，台中最大夜市發出警訊，卻至今未看到市府有何協助方案「團隊不食人間煙火」在後疫情時代的產業紓困、提振來客意願，有專責窗口橫向橫向連繫嗎？

市府指出團隊努力，例如中部人最關注的空汙議題，市府展現魄力關掉中火兩部燃煤機組，PM2.5逐步下降。延宕10多年的大智路開通圓滿解決爭議，預計8月通車。

另經濟方面，今年第1季各項經濟指標，台中市在公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數及商業登記資本額成長數，四項指標均排名六都第一，逆勢在疫情期間繳出亮眼成績。

加上雙十公車、公托公幼倍增、美樂地公園計畫等多項政策貼近市民。未來將持續傾聽民意，努力推動市政，提供更好服務。

民調 台中市 疫情

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