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學校蓋停車場要先挖垃圾 家長赴新北市府抗議

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北永和區永平國小家長與附近居民組成自救會，今前往新北市府抗議拒絕在學校操場開挖地下停車場，新北交通局停管科長吳政諺（中）接受陳情。記者王敏旭／攝影
新北永和區永平國小家長與附近居民組成自救會，今前往新北市府抗議拒絕在學校操場開挖地下停車場，新北交通局停管科長吳政諺（中）接受陳情。記者王敏旭／攝影

新北永和區永平國小家長與附近居民組成自救會，今前往新北市府抗議拒絕在學校操場開挖地下停車場，家長們認為地下都掩埋垃圾，開挖後會影響學童，且還可選擇在保順路興建立體停車場方案。新北交通局指出，2方案還在爭取中，會再溝通說明。

永和地區地狹人稠，經常停車位難求，捷運萬大中和樹林線預計在2023年完工，永平國小前方的LG05（永和站）通車後會有大量轉乘停車需求，新北交通局指出，經審慎評估與地方民意驅策下，規劃在永平國小操場下方興建停車場。

自救會指出，永平國小地下層為垃圾，承載力不足，輕易開挖恐招致坍塌風險，過去3年不斷陳情，市府卻未遵守專業評估結果，執意提出永平國小地下停車場案，今到市府抗議陳情後，市府再不正視學童權益，不排除有更激烈抗議。

家長會表示，新北市府2019年也在永平國小LG05旁150公尺處的汙水處理場公有地上，規劃「永平立體停車場替代案」，興建造價只要4.8億，但被行政院工程委員會決議為永平國小方案，該方案卻要10億元經費。

新北交通局指出，已投入5千萬優化校園環境，補助學校改善幼兒園遷移與整修、裝設空調、隔音設備、興建風雨操場，今年暑假也會比照捷運高規格施工方式，會分析、採樣地下廢棄，並與家長會、自救會溝通。

交通局說，永平立體停車場替代案該地為多目標使用，包含水利單位、營建署辦公室空間納入規劃，才符合徵地計畫，總經費為15億元，但目前使用該地與經費都尚未獲得同意。

交通局表示，永平國小地下停車場完工後可停放233輛汽車、672輛機車，該經費目前也還未爭取到，因此永平國小地下停車場、永平立體停車場都會同步爭取，盼紓解當地停車需求。

新北永和區永平國小家長與附近居民組成自救會，今前往新北市府抗議拒絕在學校操場開挖地下停車場。記者王敏旭／攝影
新北永和區永平國小家長與附近居民組成自救會，今前往新北市府抗議拒絕在學校操場開挖地下停車場。記者王敏旭／攝影

停車場 自救會

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