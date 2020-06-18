都更中心領14個月獎金高官沒跑？議員酸柯文哲「昏君」

台北市長柯文哲上周赴議會總質詢，議員徐弘庭爆出台北市政府下轄的財團法人台北市都市更新推動中心，人事費用預算高漲，其中洪姓副執行長，4年來績效獎金從9萬元升為133萬元，年領14個月獎金，但肥高層、瘦基層，徐弘庭要求柯文哲要查辦，柯文哲卻回答「這人已經跑了」。

不過徐弘庭和市議員王鴻薇上午舉行記者會指出，市府6月3日批准洪的辭呈，但洪卻還在都更中心，尚未離職，坐領乾薪等待交接，柯文哲曾說此事一定會查、辦到底，市府現在應該做的是將洪停職接受調查 但政風處都沒有動靜。

徐弘庭說，柯文哲最自豪的就是管理嚴格，還說「最多只能騙他一次」，但這件事中，柯文哲是笨蛋？還是欺騙議會的壞蛋，7天過去一點調查進度都沒有，到底洪是何許人？後台這麼硬，敢這麼大膽，無人可撼動他。

徐弘庭還說，洪不只領14個月獎金，他更接獲爆料，洪考察的行程經費，去年出國二次，但只要有他同行，經費都爆增，與其他同事相差很多。像洪去紐約考察的報告才幾頁，但一般都發局同事去荷蘭、首爾的報告，卻是一大疊 ，都發局應該要給議會一個交代，洪的辭呈雖然已經生效，但該追回就應該追回。

王鴻薇也說，市府螺絲掉滿地，洪去考察美國和荷蘭，其中去美國花了27萬，但回來的報告裡面，大多數是照片，文字很少，四分之三篇幅都是照片，拿來充當參訪成績。

徐弘庭說，從這件事中，可以判斷柯文哲有兩種狀況，一是包庇屬下的台北市長，洪的後台是誰？或是柯文哲是被 蒙蔽的昏君。他會繼續追查下去，看柯代表的政治價值是什麼。