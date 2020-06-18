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影／議員盼公車強制安裝防夾門 北市府還是「待評估」

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市逾6成公車，已加裝防夾裝置，當車門關閉時碰觸手、腳，車門會隨即彈開。記者張世杰／攝影
台北市逾6成公車，已加裝防夾裝置，當車門關閉時碰觸手、腳，車門會隨即彈開。記者張世杰／攝影

台大教授日前遭公車門夾腳拖行受傷，引發社會關注，北市目前有3千多輛公車，但只有6成有加裝車門防夾裝置，由於沒有強制安裝規定，藍綠議員認為，北市府態度消極，雙北公車路網密度最高，應透過行政命令規範業者，不過，台北市公運處仍表達「待評估」，目前以優先鼓勵業者加裝，並加強司機訓練及教育。

根據北市府統計，2016年公車門夾人事故有61件、2017年58件、2018年57件，但2019年卻攀升至86件，創近年新高。

北市府近年透過評鑑制度，鼓勵公車業者裝設防夾裝置，卻未強制要求加裝；截至今年3月底，北市公車有3573輛，其中，有2245輛加裝防夾裝置，比率只有6成。

所謂防夾裝置，是車門側有感測儀器，記者實測發現，當車門關閉時碰觸手、腳，車門會隨即彈開，且部分公車也有斷油系統，當車門未關閉，即便駕駛踩油門，公車也不會前進。

民進黨市議員阮昭雄直言，北市府態度太消極，其實不用修訂自治條例，透過行政命令的方式，就能要求業者強制加裝防夾裝置，尤其民眾被公車門夾到件數攀升，必須即刻研議該怎麼做。

阮昭雄舉例，以前公車撞人事件頻傳，後來北市府要求，必須限速40公里以下，若系統偵測超速，就會發出「嗶嗶」聲提醒駕駛，這就是一種行政作為，針對公車沒全面普設防夾裝置，北市府應該積極改善。

國民黨市議員徐弘庭表示，修法是一種方式，況且相較其它縣市，雙北的公車路線最密集，即便中央沒意識到問題，北市府也應優先處理。

不過，一名公車業者坦言，老舊公車沒有防夾裝置，若進場額外加裝，一扇車門成本約7至8000元，兩扇車們成本直逼2萬，其實是不小負擔。

針對公車強制裝設防夾裝置，台北市公運處表示，新出廠的公車都有裝設防夾系統，但仍屬於輔助，最關鍵還是駕駛素質，若養成良好習慣，例如確定車門關閉才起步等。

為增加乘客安全，台北市一些公車已裝設視線輔助系統，讓駕駛能夠掌握後車門的啓閉狀況。記者張世杰／攝影
為增加乘客安全，台北市一些公車已裝設視線輔助系統，讓駕駛能夠掌握後車門的啓閉狀況。記者張世杰／攝影
台北市逾6成公車，已加裝防夾裝置，當車門關閉時碰觸手、腳，車門會隨即彈開。記者張世杰／攝影
台北市逾6成公車，已加裝防夾裝置，當車門關閉時碰觸手、腳，車門會隨即彈開。記者張世杰／攝影
台北市政府近年透過評鑑制度，鼓勵公車業者裝設防夾裝置，尚未強制要求加裝。本報資料照片
台北市政府近年透過評鑑制度，鼓勵公車業者裝設防夾裝置，尚未強制要求加裝。本報資料照片

公車 北市 阮昭雄

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