無樁位自行車讓網憂obike亂象再起 新北：自治條例納管

新北交通局長鍾鳴時昨在議會答詢時指出，新北暫不跟進YouBike1.0，並試辦「電子圍籬」無樁位自行車。不少網友擔心新北oBike亂象再起，鍾鳴時說，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」正在議會審議中，未來所有運具將納管。

新北與微笑單車簽約的站數已滿，新北市議員接連在議會質詢，地方有增設自行車租賃站的需求，卻因合約無法增設，又還沒有新方案，所有的需求都卡在那邊。不只議員關心，連里長都高度關注。

鍾鳴時說，新北YouBike1.0投入經費達9億元，使用年限為7年，會將既有的YouBike系統在使用年限期間發揮最大效益，交通局在審慎研擬轉換計畫，也同步引進「電子圍籬」無樁位自行車系統，讓公共自行車服務無縫接軌。

鍾鳴時表示，新北市共享運具經營業管理暫行自治條例會納管所有共享運具，並增加退場機制，業者申請時要繳納繳保證金等，若經營不當市府就可以依法移置、保管及拍賣，避免oBike亂象再起。

無樁位自行車是否會出現亂停車狀況，鍾鳴時指出，新系統是透過智慧手機操作，無樁位但採用電子圍籬和GPS車輛定位，避免亂停車狀況，目前已完成招標作業，淡水將有200輛86站、通勤綠廊200輛42站，將會測試其成效與需求。