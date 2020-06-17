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台北港轉爐石填海憂汙染 中鋼：檢測未含超標重金屬

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
台北港正推動物流倉儲區填海造陸計畫，地方擔心以轉爐石填海造陸會汙染海洋。記者吳亮賢／攝影
台北港正推動物流倉儲區填海造陸計畫，地方擔心以轉爐石填海造陸會汙染海洋。記者吳亮賢／攝影

北港物流倉儲區填海造地計畫預計與中鋼集團合作，使用煉鋼後的副產品「轉爐石」在海堤防風林區填築；當地民眾擔心汙染海域，造成魚群重金屬殘留。昨天辦說明會，環保署表示，初步審查建議通過，但要求補正資料，並邀在地團體列席討論再做決議；中鋼則表示轉爐石填海造地速度較快，檢測也未含超標重金屬，台灣已有前例。

台北港物流倉儲區分4期開發，總面積340公頃，填海造陸土方來源除水庫淤泥、工程剩餘土方，也預計加入中鋼集團供應的轉爐石，填築在2期防風林帶用地，約占總土方8%，將自海域底床填築至現有中隔堤、防波堤高程。

立委洪孟楷昨天邀請相關單位開說明會，八里里長聯誼會長張金貴指出，轉爐石用在填海恐怕會汙染海洋，讓重金屬殘留魚群體內，當地民眾都非常反對；市議員鄭戴麗香表示，萬一轉爐石汙染將不可挽回，為何一定要用轉爐石，台北港應清楚說明，不然無法接受；淡水漁會總幹事吳永寬則質疑在地團體未受邀討論，應該檢討。

環保署綜合計劃處簡任技正呂雅雯表示，今年3月初步審查轉爐石填海造陸計畫，專案小組建議通過，但要求台北港提供更具體資料，6月底前補正，後續在環評大會中再決議，也會邀請在地團體與會，聆聽意見。

中鋼環保處長陳逸岳說，轉爐石填海造地速度比一般土方快，經檢測也未含有超標重金屬，國內已有高雄市海埔新生地「南星計畫」使用轉爐石填築首例；國外如日本、荷蘭及比利時也有相同作法，都未對環境造成影響。

洪孟楷表示，若環評未通過，將全力阻止使用轉爐石填海造陸，未來台北港每年四季的檢測中，若發現魚體內有重金屬殘留，必須停止使用轉爐石，希望台北港倉儲區發展除帶動經濟，也要顧及環境，另期待台北港填海造陸完成後，可加快鄰近八里市區油槽遷移速度。

台北港工程生態衝擊爭議表 製表／吳亮賢
台北港工程生態衝擊爭議表 製表／吳亮賢

北港 洪孟楷

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