新北市與慈濟簽署合作備忘錄 盼建立機制、整合資源

新北市政府與慈濟基金會今天簽署雙方合作備忘錄，由新北市長侯友宜和慈濟基金會執行長顏博文共同簽字，社會局表示，藉由合作整合資源，共同建立慈善關懷及防災合作機制、促進環保生態及公益人文推廣教育。

慈濟基金會表示，此次合作將整合各方面資源，包含弱勢家庭急難救助、社區照顧關懷據點、輔具服務站、課後安心社區照顧小衛星計畫、兒少多元智能潛力開發計畫、安穩家園美善社區。

社會局表示，新北市另增加了「醫療衛生與長期照護」項目，希望藉結合慈濟基金會相關醫療資源，提供社區民眾及弱勢族群健康促進與醫療關懷、偏鄉義診以及公衛防疫宣導。

慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟長期與新北市合作，簽約後會讓彼此合作更加制度化、系統化，目前雙方已就災害防救，辦理災害管理研討會，並邀請國內外產、官、學界專家學者交流；在生態環保，持續推動資源回收與分類、垃圾減量、環保無塑等；在公益發展、人文特色方面，將以「創意、創新、創生」，與新北市共同培育青年人才。