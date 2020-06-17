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北捷阿魯LINE貼圖人氣旺 限量30萬次下載4小時

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北捷運公司提供捷運阿魯LINE貼圖免費限量30萬次下載，短短4小時內下載額滿。圖／北捷提供
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北捷運公司推出「就想約你-北捷解疫新生活」活動，提供捷運阿魯LINE貼圖免費限量30萬次下載，短短4小時內下載額滿，北捷表示，感謝所有民眾熱烈參與，可以加入「台北捷運生活讚」LINE官方帳號及臉書「台北捷運」FB粉絲專頁，獲得第一手好康資訊。

繼「熊讚」及「學姊x阿魯」二波北捷貼圖獲得好評，第三波以「忠心守護」及「熱心助人」性格設計之插畫米格魯犬「阿魯(A-Ru)」，結合流行用語設計「讚」、「蝦咪」、「甘溫」、「森七七」等八款可愛又溫馨的阿魯貼圖，提供限額30萬免費下載名額，而開放下載4小時內立即額滿。

因應解疫新生活，北捷推出「就想約你-北捷解疫新生活」首波系列活動，內容包括北投會館背包客套裝行程、搭捷運遊台北、街舞大賽、音樂表演、常客優惠大回饋等多元活動。

北捷預告，6月23日的「捷運阿魯帶你抽點數」活動，只要成為台北捷運生活讚LINE好友，並下載台北捷運Go App 加入會員，前5000名完成以上任務的朋友，即可獲贈及參加LINE Points抽獎，歡迎民眾加入會員，好康一波波優惠不間斷。

台北捷運公司提供捷運阿魯LINE貼圖免費限量30萬次下載，短短4小時內下載額滿。圖／北捷提供
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