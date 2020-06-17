不跟YouBike2.0 新北試辦「電子圍籬」無樁位自行車

新北與微笑單車簽約的站數已滿，新北市議員接連在議會質詢，地方有增設自行車租賃站的需求，卻因合約無法增設，又還沒有新方案，所有的需求都卡在那邊。新北交通局長鍾鳴時說，新北「電子圍籬」無樁位自行車租賃站計畫已發包，將在淡水、通勤綠廊試辦。

新北市議員陳世榮說，目前YouBike自行車租賃站暫時都不再擴充，YouBike1.0若要更新就要快使用2.0，新北未來自行車租賃站該如何執行，新北市府要盡快有計劃，否則地方有需求都無法協助。

鍾鳴時表示，新北YouBike1.0簽約共630站，目前使用605站，還有25站留給新捷運站、青春山海線等地，台北市明年底要升級YouBike2.0，成本會非常高，也不知道具體計畫是什麼，系統必須給民眾方便，盼1.0、2.0可以整合在一起。

鍾鳴時說，微笑單車整合意願不高，1.0歸1.0、2.0歸2.0，新北合約明年8月將會到期，今年會在淡水、通勤綠廊試辦「電子圍籬」無樁位自行車租賃站，淡水有200輛86站、通勤綠廊有200輛42站，將會測試其成效與需求。

新北市議員李坤城指出，合約關係不會有新設站，但地方還有需求，合約是否也可以改。鍾鳴時表示，YouBike1.0投入經費達9億元，使用年限為7年，最快明年進入淘汰期，由於系統無法相容，續約會提前淘汰現行車輛，會造成浪費。

鍾鳴時表示，試辦的「電子圍籬」無樁位公共自行車，由運點科技股份有限公司得標，未來透過智慧手機管理，自行車放在規範區域內，並用手機掃碼就可以借完車，希望未來能與YouBike並存，共同提供服務。