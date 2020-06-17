養校犬不稀奇 淡水文化國小養「校羊」伴學童成長

每年到了畢業季，淡水區文化國小畢聯會都會買一份禮物送給學校，感念師長的付出，今年的禮物十分特別，是一對黑色的台灣本土山羊夫妻，學校也為牠們在校內打造一座「羊咩咩公園」，今揭牌成立，不但成為陪伴孩子成長的可愛「校羊」，更是最佳的生命教材。

文化國小校長蘇穎群指出，屬於文化國小校地的文化公園，占地約1千坪，因雜草叢生，屢遭民眾陳情，每年都要花不少經費割草、養護，且每次割下的草都得使用許多塑膠袋打包，非常不環保，因此校方不斷思考如何改善。

正巧，蘇穎群日前在臉書上發現，一位過去曾教過的學生，家中農場在出售山羊，他便突發奇想，可將山羊作為學童們的生命教材，不僅能就近觀察山羊的習性、生態，還可藉由山羊吃草的習性，以天然方式清除校內外雜草，一舉數得。

蘇穎群向畢聯會建議後，家長們也從善如流，買下一對可愛的黑山羊夫妻送給學校，校方也將校內的開放教育學習步道，改造為「羊咩咩公園」，替他們建造一座羊圈，成為專屬「校羊」，孩子們更開心地將公羊命名為「可可豆」、母羊則是「巧克力」。