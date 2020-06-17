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青年做公益 快閃募資送暖給街友
端午節即將到來，「喜聆學苑學習教練第47班」15名青年，上周六在萬華區發起募資活動，沒想一天內就達標，物資量還超乎預期三倍，隔天則在艋舺公園等地，為弱勢者送上物資及粽子。
這次快閃活動中，喜聆學苑共募集50箱衛生紙、600多包餅乾、350隻牙膏及牙刷、150雙拖鞋、600件衣物，募集完成後，14日上午開始，帶著五大車物資與50位志工，分別在二二八公園、萬華艋舺公園、台北車站、西門町等地發送粽子和物資。
活動統籌謝宛洳表示，沒想到募資量這麼大，感謝各界響應，除了將物資送至弱勢手上，也希望透過活動，讓學員瞭解「街友文化」的不得已，破除大眾迷思。
特別從屏東潮洲北上的學員許詩晨指出，發放物資過程中，同時也與街友交流，發現有些街友曾是老師，有的曾年薪百萬，只是因為種種原因才流落街頭，卻一路向下，無法離開街頭，多數街友現在也有工作，雖然勉強果腹，卻不足以支付房租。
學員陳汝庭也分享，募資過程中，有一對雙胞胎主動帶著爸爸上前詢問募資時間，特別趕回家拿毛巾和肥皂，姐妹倆還打趣的跟爸爸說：「那麼多物資你也用不完，整理送人做愛心，支持這群熱血青年，不是超有意義的嗎！」
提起快閃初衷，謝宛洳表示，行善不需投入大量時間與錢財，只要在能力範圍內付出，就能喚起社會大眾關注，也能讓弱勢者得到幫助。
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