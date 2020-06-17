反對建設地下停車場 永平國小自救會明到市府抗議

新北市交通局計畫在永和區永平國小興建地下停車場，民眾卻組自救會反彈，永平國小家長會表示，國小地下存有掩埋40餘年、4萬5千噸的未分類垃圾，冒然挖出恐會引發健康疑慮，且如果真的要建設停車場，應該要以立體停車場取代地下停車場，明天早上將與「永平國小自救會」一同到新北市政府前陳情抗議。

家長會指出，3年前公部門與永和民意代表召開說明會，但卻毫無規劃與配套措施，永平國小下方地下深埋著40餘年的未分類垃圾，若冒然挖出，恐會對學生及附近居民造成健康問題，且經過3年，都沒有給予明確答覆。

新北市交通局去年在捷運萬大樹林線LG05站約150公尺處，污水處理場公有地上規劃了「永平立體停車場替代案」，且在去年6月通過前瞻計畫初審經費補助，經費僅需4.8億元，但今年永平國小在行政院工程委員會「中央地方協調會」紀錄上，備註為「永平國小位置優、更具需求性與急迫性興建停車場」，但卻要花費高達10億元的經費。

家長會質疑，如果真的要建設停車場，那應該要以「立體停車場」取代「地下停車場」，前者距離捷運站僅150公尺、省錢、省時、不擾民、不塞車、停車位更多，且日前桃園平鎮區進行地下停車場工程也發生崩塌事故，萬一在施工期間同樣發生崩塌，學校師生的安危誰來負責？且再經過12年永平國小就符合校舍改建條件，交通局應該配合校舍改建提出相關配套措施。

交通局表示，永平國小在位置上緊臨LG05站，若以立體停車場來規畫轉乘路線，對機車族不太方便，且汙水處理場用地本是要建設水利設施，如要設置立體停車場還需釐清用地疑慮。

交通局表示，至於施工後面臨垃圾問題，市府會進行檢測才會進行開挖，預計180天可移除所有垃圾。針對坍塌疑慮，進行停車場工程時會比照捷運站工法處理，會加設連續壁、且在連續壁內外兩側再加裝預壘樁穩固結構，並將計畫書送技師公會進行結構審查，確保安全無虞才會進行施工。