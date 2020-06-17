新北攜手慈濟拚醫療長照 提供弱勢關懷偏鄉義診

新北市府與慈濟基金會今天簽署合作備忘錄，合作項目再增加醫療與長照，侯友宜表示，希望藉結合慈濟醫療資源，提供社區民眾及弱勢族群醫療關懷、偏鄉義診以及公衛防疫宣導等。

新北市政府與佛教慈濟慈善基金會今天在市府簽署雙方合作備忘錄，由市長侯友宜和慈濟基金會執行長顏博文共同簽字，藉由合作整合資源，共同建立慈善關懷及防災合作機制、促進環保生態及公益人文推廣教育等，「幸福新北、慈濟共行」。

侯友宜表示，這次與慈濟簽署合作備忘錄，除慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文項目外，另增加了「醫療衛生與長期照護」項目，希望藉結合慈濟基金會相關醫療資源，提供社區民眾及弱勢族群健康促進與醫療關懷、偏鄉義診以及公衛防疫宣導等，透過私、公部門跨域合作，共創安居樂業的城市。

他強調，希望簽約後讓愛的力量不斷地加乘，不斷擴大，可以照顧更多的人，所以大家一起加油，新北市因為有慈濟基金會的幫忙，會越來越好。

顏博文表示，慈濟長期與新北市合作，簽約後會讓彼此合作更加制度化、系統化；新北社會局長張錦麗表示，新北市與慈濟將更加緊密，一起為幸福城市、攜手前行。

慈濟基金會表示，未來持續和新北市合作進行包含弱勢家庭急難救助、社區照顧關懷據點、輔具服務站、課後安心社區照顧小衛星計畫、兒少多元智能潛力開發計畫、安穩家園美善社區、獨居長者及弱勢家庭居家安全改善等工作。