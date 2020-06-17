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五股垃圾山試辦計畫申請截止 未申請廠商將拆除
為改善五股垃圾山環境品質，市府從去年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，受理申請期限在本月15日截止，目前已有220家廠家申請，市府會盡量輔導地主與業者依規定取得土地合法使用，期望在短時間內達到產業納管，環境綠美化等目標。
新北市城鄉局表示，目前已送件申請廠家有220家，經初步篩選受理164件，已核准申請有14件，8月底前全部審查完畢。針對未送件申請的廠家，將通知業者限期搬離、拆除、恢復原土地合法使用，未依期限恢復的業者將列入市府第4階段拆除，徹底解決現況違章廠家林立情形。
城鄉局說明，市府針對在五股垃圾山目前仍營業中的廠家，申請計畫日期截止日是在5月31日，而在試辦計畫中第三階段中，包含業者自行拆除與市府代拆的廠家共有90家，針對這些已拆除還想申請的廠家，申請日期是在本月15日截止。
城鄉局表示，五股垃圾山本屬於農業用地，所以拆除廠房後還需進行植栽，才算符合現況使用目的，五股垃圾山未來預計可提供6209坪綠化空間，及串聯計畫範圍南北之中央軸帶，還給當地民眾乾淨的市容及更好的生活品質。
另外，有廠家曾反映不清楚申請流程，城鄉局說明，市府除了提供聯繫窗口，也會到當地輔導廠家、架設網站並放上申請範本，可依照此規範申請，由於要自行拆除工廠，業者也擔心拆除價格被哄抬，市府已跟工會協定價格，可避免發生類似狀況。
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