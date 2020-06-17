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未鍊好讓狗街上趴趴走 新北開罰飼主3000元
養狗不可忘記牽繩！新北市中和區景新街附近一名飼主因為放任家中黑狗遊蕩，造成附近鄰居與過路人車困擾，動保處經陳情民眾協助，掌握黑狗確實獨自遊蕩、飼主並未陪同的影片，依照動保法第20條對葉姓飼主開罰3000元，動保處呼籲，飼主若疏縱犬隻放任遊蕩，恐會與來車發生追撞，除了要處理糾紛，恐會痛失毛孩。
動保處表示，動保人員從4月起陸續接獲民眾陳情，指稱在景新街附近的巷子．都有一隻黑狗在外遊蕩，沒有主人伴同在旁邊，除了四處大小便導致環境髒亂外，還常會四處亂衝，造成用路人、車困擾，曾有駕駛經過該路段時，為了閃避突然竄出來的黑狗而緊急剎車，讓附近民眾常常覺得膽戰心驚，深怕自己沒有辦法安全回家。
但經動保人員多次訪查，都只看到黑狗趴在家中休息，並未看到飼主疏縱犬隻、隨處遊蕩的狀況，後來由陳情民眾協助取得監視器畫面，從影片中可看到黑狗獨自在巷弄中走動，經約談葉姓飼主後，飼主聲稱平常狗都是用鍊繩綁住的，但是偶爾還是會有鍊子鬆脫，造成疏縱犬隻的狀況。
動保處表示，雖然該情形是飼主無心之過，但葉姓飼主已經違反動保法，動保處依法開罰3000元，為避免再度發生疏縱犬隻的狀況，提醒飼主應注意犬隻鍊子的鬆緊度，不可放任犬隻街頭遊蕩，避免人車危險。
動保處呼籲，疏縱犬隻是民眾最常通報的動保案件，罰鍰金額雖不高，但疏縱犬隻除了造成環境髒亂外，也可能讓路過人車因看到犬隻突然竄出而急煞或追撞造成車禍，不但要處理雙方糾紛，還可能會痛失心愛的毛寶貝。
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