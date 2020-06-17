快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未鍊好讓狗街上趴趴走 新北開罰飼主3000元

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保處提醒，飼主應注意犬隻鍊子的鬆緊度，不可放任犬隻街頭遊蕩，避免人車危險。圖／新北市動保處提供
動保處提醒，飼主應注意犬隻鍊子的鬆緊度，不可放任犬隻街頭遊蕩，避免人車危險。圖／新北市動保處提供

養狗不可忘記牽繩！新北市中和區景新街附近一名飼主因為放任家中黑狗遊蕩，造成附近鄰居與過路人車困擾，動保處經陳情民眾協助，掌握黑狗確實獨自遊蕩、飼主並未陪同的影片，依照動保法第20條對葉姓飼主開罰3000元，動保處呼籲，飼主若疏縱犬隻放任遊蕩，恐會與來車發生追撞，除了要處理糾紛，恐會痛失毛孩。

動保處表示，動保人員從4月起陸續接獲民眾陳情，指稱在景新街附近的巷子．都有一隻黑狗在外遊蕩，沒有主人伴同在旁邊，除了四處大小便導致環境髒亂外，還常會四處亂衝，造成用路人、車困擾，曾有駕駛經過該路段時，為了閃避突然竄出來的黑狗而緊急剎車，讓附近民眾常常覺得膽戰心驚，深怕自己沒有辦法安全回家。

但經動保人員多次訪查，都只看到黑狗趴在家中休息，並未看到飼主疏縱犬隻、隨處遊蕩的狀況，後來由陳情民眾協助取得監視器畫面，從影片中可看到黑狗獨自在巷弄中走動，經約談葉姓飼主後，飼主聲稱平常狗都是用鍊繩綁住的，但是偶爾還是會有鍊子鬆脫，造成疏縱犬隻的狀況。

動保處表示，雖然該情形是飼主無心之過，但葉姓飼主已經違反動保法，動保處依法開罰3000元，為避免再度發生疏縱犬隻的狀況，提醒飼主應注意犬隻鍊子的鬆緊度，不可放任犬隻街頭遊蕩，避免人車危險。

動保處呼籲，疏縱犬隻是民眾最常通報的動保案件，罰鍰金額雖不高，但疏縱犬隻除了造成環境髒亂外，也可能讓路過人車因看到犬隻突然竄出而急煞或追撞造成車禍，不但要處理雙方糾紛，還可能會痛失心愛的毛寶貝。

葉姓飼主未用牽繩鍊好黑狗，且放任黑狗在巷弄中遊蕩。圖／新北市動保處提供
葉姓飼主未用牽繩鍊好黑狗，且放任黑狗在巷弄中遊蕩。圖／新北市動保處提供
黑狗在巷弄遊蕩，遇到路人還與其對峙。圖／新北市動保處提供
黑狗在巷弄遊蕩，遇到路人還與其對峙。圖／新北市動保處提供

動保法

延伸閱讀

十足目虹彩病毒威脅蝦場 台南動保處籲養殖戶防範

嫌吵！ 暴怒男亂棒打死吉娃娃 法官判緩刑

又悶又熱！狗狗單獨留車內 北市首次開罰飼主2000元

天氣悶熱飼主獨留寵物於車內 北市首例開罰2000元

相關新聞

亂編預算沒懲處？柯文哲追加減預算案再卡關

台北市長柯文哲常批評其他縣市政府財政紀律差，但柯市府的廣慈博愛園區新建工程預算18.7億元，去年被議會抓包編在社會福利發...

五股垃圾山試辦計畫申請截止 未申請廠商將拆除

為改善五股垃圾山環境品質，市府從去年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，受理申請期限在本月15日截止，目前已有...

未鍊好讓狗街上趴趴走 新北開罰飼主3000元

養狗不可忘記牽繩！新北市中和區景新街附近一名飼主因為放任家中黑狗遊蕩，造成附近鄰居與過路人車困擾，動保處經陳情民眾協助，...

烈陽狂曬豪雨淋身 汐止居民苦盼設立公車候車亭

交通問題一直為新北市汐止區居民重要議題，除了汽機車及自行車道的建設及改良外，公車站牌及候車亭也是民眾重視且重要設施，山光...

焚化爐進入10年整修期 侯友宜：協助暫置或轉運

全國各縣市焚化爐進入10年整修期，導致社區垃圾費用調漲，市長侯友宜今天中午突襲檢查八里焚化廠，了解垃圾焚化爐營運與處理現...

不輸春天櫻花 大安森林公園「紫金」爭豔

正值初夏，台北市大安森林公園的信義路側，出現一簇簇炫麗的紫紅色花團，豔麗的紅色中参雜著紫色，看起來格外的脫俗亮眼；另外，...

台南人最不愛運動？黃偉哲承諾再增國民運動中心

國健署日前統計，台南人最不愛運動，台北人則是全台最愛動第一名，台南市議員蔡筱薇今在議會質詢時指出，台南市敬陪末座可能是公...

小孩放電要去哪？ 新北區里公園不用人擠人也能安心玩

後疫情時代，全台各地方政府開始推活動、拚振興，為讓在家悶壞的大小朋友有遊憩地方，新北市民政局彙整36座區里的特色或共融公...

北市三倍券加碼出爐最大獎百萬名車 預估百億元效益

行政院下月中將發放振興三倍券，為了讓錢留在台北市，台北市政府的加碼振興方案今天出爐。為活絡台北市商機，台北市從7月15日...

加菜囉！北市動物園封園修植栽 草食動物飽餐一頓

台北市立動物園周一起「不對外開放」10天，6月25日恢復正常營運。今年維修重點聚焦在大型植栽修剪，閉館第3天，園方出動電...

「救命錢」宣傳惹議 黃珊珊：跟馬郝比柯文哲九牛一毛

台北市政府2018年用1580萬元預算請「國家地理頻道」拍廣告宣傳「台北大縱走」。遭議員質疑，這筆預算竟動用「救命錢」二...

假日漫遊石碇 逛IG打卡熱點

新北市石碇區被好山好水圍繞，有淡蘭古道、IG打卡熱點「鱷魚島」、「千島湖」等景點，也可到在地老街漫遊、品嘗在地小吃，很適...

熱門新聞

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

天氣漸熱 新北民代是否續辦水上活動研議中

影／大甲媽回鑾轎頂金光強強滾 商界聞人捐獻超大金牌　

2棵紅棗百餘年來打造王國 苗栗公館紅棗商機數億元

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。