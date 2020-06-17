關懷蘆洲身障弱勢 民代媒合社團發物資

為關懷蘆洲地區的身障弱勢，新北市議員李翁月娥特別媒合人安基金會以及台灣環保協會，共同在集賢社福大樓舉辦物資發放活動，分別發送肉粽、抗暑防疫健康包和4公斤裝的白米，希望每位領到的弱勢朋友，都能平安過端午。

新北市議員李翁月娥表示，今天特別與人安基金會及台灣環保協會，到蘆洲集賢社福大樓發物資，關懷蘆洲區的身障弱勢，物資包括人安基金會提供的健康包，以及台灣環保協會贊助的白米。

人安基金會新北平安站站長張子文指出，今年受疫情影響，端午節前夕沒有舉辦大型活動，但我們關懷弱勢的心不變，改與議員配合的方式，發放健康包給有需要的家庭。

除了發送物資外，李翁月娥也進到庇護工場內，為辛苦的身障員工加油打氣，並呼籲社會大眾多多購買優質的庇護產品。

育成基金會旗下的集賢庇護工場，今年端午節特別推出多款應景禮盒，李翁月娥希望大家以實際的購買行動，來支持這群認真的慢飛天使。