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偏鄉長者復健福音 平溪衛生所獲贈電療機

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
瑞芳獅子會捐贈了一台全新的中頻電療復健機平溪區衛生所，讓老人家輕鬆復健。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會捐贈了一台全新的中頻電療復健機平溪區衛生所，讓老人家輕鬆復健。 圖／觀天下有線電視提供

長期關注偏鄉醫療的瑞芳獅子會，因發現平溪衛生所物理治療室總是擠滿等待電療復健的老人家，便合力會員共同捐贈了一台全新的中頻電療復健機，可供四位民眾同時使用，大大縮短等待時間，也增加了痠痛症、小中風患者們的復健意願。

瑞芳獅子會會長黃進勝表示，平溪區老年人口比例居新北市之冠，醫療上仍有許多需要改善的空間，瑞芳獅子會秉持著東北角地區共榮的理念，前會長鄭炎輝某次來到平溪衛生所看到了電療設備上的不足，便邀集大家募資添購，為平溪區的長者們謀福利。

平溪區衛生所主任林太仁表示，非常感謝瑞芳獅子會的愛心，平溪區衛生所自民國105年便開始了偏鄉復健的醫療，小小空間不僅每位醫護人員照料長輩相當忙碌，原先的電療機只能有兩人同時使用，等待電療的時間漫長且無所適從，一直是復健上的難題。

平溪區長曾繁盛表示，為了感謝瑞芳獅子會出錢出力，這次與里長聯誼會代表致贈在地珠蔥做為謝禮，透過瑞芳獅子會的捐贈，現在有兩台電療機，可同時有六位民眾做使用，盼能大大增加患者的使用意願，也期望藉由醫療設備的提升，讓地方長者的治療品質改善，大家生活更健康舒適。

平溪 衛生所 瑞芳

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