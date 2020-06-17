防登革熱大作戰 淡水公所動員巡倒清刷

為徹底消滅登革熱孳生源，淡水區公所召集清潔隊長等單位，並號召里長與里民志工清除積水容器，今(17)日到淡水市民服務中心前廣場舉辦大誓師活動，並到各里內進行環境清潔動作，清除屋內外的積水容器，徹底執行巡倒清刷工作，。

淡水區公所主祕徐天平表示，只要沒有積水容器，就沒有登革熱病媒蚊，公所親自來到菜園當中，結合在地里長、里民、環保志工，清潔隊及衛生所共同攜手合作，並邀請所有的市民一起來清除屋內外的積水容器。包括里內的菜園，活動中心附近的水溝，還有住家積水容器，都要仔細的巡查過一遍有無積水，並且倒過來放置。

淡水里長會長邱美津表示，防止登革熱，除了區公所要帶頭示範，淡水區各里每周也有固定的清潔日，而今天淡水42里，里長同步發起防蚊誓師，隨後廣招里民執行清除積水容器，共有四步驟「巡」「倒」「清」「刷」，希望全體市民共同來努力，來防阻登革熱疫情擴散，以確保自己及家人的健康。