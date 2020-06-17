端午市集點燈祈福 瑞芳後站老街新氣象

瑞芳區火車後站老街發展出環保又精美的「瓶燈」裝置藝術，遊客不僅在瑞芳街到處可見瓶燈的蹤跡，也能來到龍安里的旭初圖書室親自DIY，疫情後第一次老街市集將選在端午連假(26、27)日舉行，到時將有掛上百盞瓶燈的活動，點亮老街的新氣象。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳老街位在瑞芳火車站後站，因為今年疫情的關係，遊客銳減，勞動部導覽職工轉而協助老街美化與整體營造，進而打造各式各樣的美麗瓶燈，而龍安里的志工老師則發揮專長幫忙設計出瓶燈精緻的綁繩裝飾，除了在龍安里旭初圖書室提供DIY課程，一旁的不見天巷頭頂上更是充滿驚奇。

龍安里長柯瑞和表示，「瓶燈」不僅環保，還象徵著早期礦工們瓶瓶罐罐裝醬菜的克苦歷史，是富有深意的老街裝飾，最近龍安里因靠近停車場旁修築了排水溝，志工們種菜的小園地沒了，因而重新綠美化瑞芳街一側的花圃，不僅移植的繡球花正盛開，瓶燈裝飾當然也不可少。

瑞芳老街文化觀光推廣協會理事長趙子萍表示，因為疫情趨緩，國內旅遊解封，接下來端午連假瑞芳老街文化觀光推廣協會將在6/26下午13:00-19:00，及6/27早上10:00-16:00，在瑞芳街封路舉辦市集，而6/26接近晚上七點也將有點燈祈福儀式，到時將掛上百盞瓶燈在停車場的大樹上，象徵著老街的新氣象即將來到，歡迎民眾共同參與。