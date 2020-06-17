加國姊妹市求援 淡水公所贈1萬個口罩

加拿大牛津郡與淡水區公所締結姊妹市屆滿20週年，日前牛津郡郡長Larry Martin馬丁特別寫信給淡水區公所，提到災情影響，各醫療機構資源嚴重缺乏，希望可以提供援助，因此昨(16)日區公所寄出1萬個醫療用口罩，助牛津郡防疫。

淡水區公所主祕徐天平表示，由於台灣防疫績效卓越，疫情漸漸趨緩，在6月1日更開放口罩部分管制後，公所基於與牛津郡姊妹市情誼，以人饑己饑精神，籌措並提供醫用口罩1萬個，贈與牛津郡相關醫療單位，表達淡水關懷，並協助疫情防治。

淡水區公所在寄出口罩同時，也在公所大廳，進行簡單的捐贈儀式，口罩一箱一箱透過快遞公司寄出，箱子上頭還印上中華民國國旗與加拿大國旗，表示友好，寫上Taiwan can help，實質做了防疫外交。

在這一萬片口罩透過空運寄出後，區公所也函請外交部協助轉知我國駐多倫多辦事處，政府外交工作，從地方基層開始，希望每個城市都可以盡一份心力。