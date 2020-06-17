烈陽狂曬豪雨淋身 汐止居民苦盼設立公車候車亭

交通問題一直為新北市汐止區居民重要議題，除了汽機車及自行車道的建設及改良外，公車站牌及候車亭也是民眾重視且重要設施，山光里長陳永松反應，去年做好公車站牌後卻遲遲沒有候車亭，居民大熱天或豪大雨等車時都十分不便，新北市議員白珮茹今前往視察候車情況，並表示會請交通局研議設置。

陳永松表示，樟樹二路330巷位於公車藍39路線，附近居民都靠公車進出台北市，但去年設置公車站牌時，並沒有同時設置候車亭，居民在大熱天或豪大雨等公車時都十分不便。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北轄內約有5000個公車站牌，雖不是每個公車站牌都需要設候車亭，但如果民眾有需求會盡力爭取經費來設立。