亂編預算沒懲處？柯文哲追加減預算案再卡關

台北市長柯文哲常批評其他縣市政府財政紀律差，但柯市府的廣慈博愛園區新建工程預算18.7億元，去年被議會抓包編在社會福利發展基金內，被指逃避議會監督，美化帳面數字，今年度追加減預算送議會審查時，又被發現其中12億元用不到而辦追減，改追加6億元公務預算，議員陳政忠、王浩認為市府自編、自刪，形同亂編預算，還拒送懲處名單，下午在大會第二度將柯文哲的追加減預算案暫擱。

由於市府因應新冠肺炎疫情、颱風等災害搶險的災害準備金，以及漢中街45號國有土地有償撥用第一期價購款預算，都和廣慈案包在一起送大會審查，也一併遭暫擱。議員王鴻薇說，柯文哲的追加減預算案，其中很重要的一部分 是包含防疫的災害準備金，市府希望議會支持，因議會臨時會只開到7月3日，擔心來不及審查，影響防疫紓困，她希望有關災害準備金的部分能先交付委員會審查。

不過陳政忠認為，這不僅要追究市府亂編預算的責任，還要請柯文哲市長來斂一次專案報告，如果隨便付委，市府自編、自刪預算，都沒有人負責，議會成了笑話，堅持市府要送懲處名單。至於是否影響預算審查時程，影響防疫，陳政忠認為不會，只要有懲處名單，全案就立刻付委。