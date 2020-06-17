焚化爐進入10年整修期 侯友宜：協助暫置或轉運

全國各縣市焚化爐進入10年整修期，導致社區垃圾費用調漲，市長侯友宜今天中午突襲檢查八里焚化廠，了解垃圾焚化爐營運與處理現況。他要求環保局在焚化爐整修期間協助業者尋找暫置或轉運，協助業者度過難關；環保局另考慮設專線供民眾反映現況。

坊間近期頻頻出現垃圾爆量等說法，新北等各縣市裝潢廢棄物去化管道受阻，加上議員質詢焚化爐歲修引發坊間垃圾處理價格上升上揚。新北市八里、新店和樹林3座垃圾焚化廠全年無休處理廢棄物，去年焚化約89.5萬公噸，包括清潔隊清運垃圾約62.5萬公噸，民間清運業者約27萬公噸。

3座焚化廠使用都超過20年，新店廠已完成整建，樹林廠進入整建期，各廠每年還要歲修1到2次，但期間較短。民眾反映，以前社區垃圾量少，常以喊價方式包月，業者覺得如今量大覺得不划算，所以希望重新議約，回歸合理市場機制，價格因而上揚。

侯友宜行車途中無預警突襲檢查八里焚化廠，環保局在毫無準備下趕往會合簡報。侯友宜詢問廠長白添富焚化量等問題，向市民信心喊話，強調新北總體垃圾處理量能足夠，市民不用擔心。

環保局表示，新北市三座焚化爐的營運委外操作，與台北市自行營運不同，市府要求廠商必須收受清潔隊清運的市民垃圾，自收廢棄物則要求廠商公開標售辦理，價格訂有上限，避免哄抬。焚化爐整建期間，清運業者全面採減少進廠，以示公平。如果價格上漲不合理，社區可選擇改採專用垃圾袋，交由清潔隊收運。