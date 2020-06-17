疫情過後擁抱彩虹經濟 北市設第二彩虹地景

台北市議會上午創首例，舉辦彩虹經濟、開放外國同志伴侶來台註記等同志議題的座談會。為打造同志友善城市，台北市民政局正規畫設計台北市同性伴侶紀念證書，架設網站讓外國同性伴侶來台上網登記，行銷推廣彩虹觀光，帶動經濟效益，議員李建昌希望網站在今年8月架設完成。

民政局表示，今年台北同志大遊行預計10月31日舉行，網站預計在9月就會先試用。另外，座談會也討論北市彩虹地景，目前北捷西門站6號出口、紅樓附近的北市首座彩虹地景，已成為同志必逛景點之一，觀傳局長劉奕霆表示，目前規畫第二座地景將設於北市府前廣場，也就是每年同志大遊行的起點，今年9月也可完成 。

參與座談的同志團體台灣「酷蓋」執行長蘇珊指出，疫情過後，希望以台北市為首，打造彩虹經濟產業，搶觀光客，台灣的優勢在於自由民主、有同婚法律，這是其他亞洲國家沒有的，北市可打造為亞洲同志旅遊首選，讓北市成為同志心中第二個家，有空就會回來，想要結婚的同志，也可以來台灣登記、蜜月旅行，她也強調這需要靠政府，組成為國家隊。

至於文化場館部分，文化局長蔡宗雄指出，可以和同志團體討論，一種是特展型態，另一種是常設性型態，希望同志團體一起來討論，由文化局協助執行。

民政局科長吳重信指出，國外伴侶上網登記，核對身分後，市府會贈送一分精美的同性伴侶紀念證書， 可做國際宣傳行銷，北市府也會設置一個打卡專區，供伴侶留念。

議員梁文傑指出，目前有27個國家承認同婚，同志團體希望這些國家之外的外國人士，可以來台灣辦同婚登記，但民政局科長張貴華指出，因內政部的明文規定，若對方國家不承認同婚，北市戶所只能辦理註記，不能辦結婚登記，。民政局也強調，同性伴侶紀念證書只是紀念性質。