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三峽主幹道重刨鋪 整合地下管路避免重複開挖

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市三峽隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，昨晚請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，再統一刨鋪路面。圖／三峽區公所提供
新北市三峽隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，昨晚請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，再統一刨鋪路面。圖／三峽區公所提供

新北市三峽區中山路及隆恩街是交通幹道，新北市政府養護工程處針對這2條道路，進行全面刨鋪工程作業。三峽區長周晉平表示，這次一口氣進行管線整合及汰換、人手孔調降、實施路基改善及道路全面刨鋪，將大幅提高路面平整度。

三峽中山路是當地國道一號三峽交流道與市區的連接道路，車流量大，假日更是川流不息。三峽區公所表示，爲避免重複開挖，整合道路沿線各地下管路單位，配合老舊管線汰換或路基改善，後續再由養工處統一刨鋪路面。

另隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，路面下陷造成積水，影響行車安全部分，經公所先行試挖，試挖後發現有台電管線淺埋情況，為配合後續路面刨鋪作業，已請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，後續再由公所統一刨鋪路面。

養工處及三峽區公所在昨夜間陸續將中山路及隆恩街158巷至大學路刨鋪完成，隆恩街部分預計今天完工，中山路部分預計在6月20日完工；施工期間部分道路封閉，民眾可依指示配合改道通行。

新北市三峽隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，昨晚請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，再統一刨鋪路面。圖／三峽區公所提供
新北市三峽隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，昨晚請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，再統一刨鋪路面。圖／三峽區公所提供
新北市三峽隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，昨晚請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，再統一刨鋪路面。圖／三峽區公所提供
新北市三峽隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，昨晚請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，再統一刨鋪路面。圖／三峽區公所提供

台電 基改

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