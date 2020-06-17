三峽主幹道重刨鋪 整合地下管路避免重複開挖
新北市三峽區中山路及隆恩街是交通幹道，新北市政府養護工程處針對這2條道路，進行全面刨鋪工程作業。三峽區長周晉平表示，這次一口氣進行管線整合及汰換、人手孔調降、實施路基改善及道路全面刨鋪，將大幅提高路面平整度。
三峽中山路是當地國道一號三峽交流道與市區的連接道路，車流量大，假日更是川流不息。三峽區公所表示，爲避免重複開挖，整合道路沿線各地下管路單位，配合老舊管線汰換或路基改善，後續再由養工處統一刨鋪路面。
另隆恩街158巷至大學路因長期路況不佳，路面下陷造成積水，影響行車安全部分，經公所先行試挖，試挖後發現有台電管線淺埋情況，為配合後續路面刨鋪作業，已請台電公司針對管線做加固，避免管線受損，後續再由公所統一刨鋪路面。
養工處及三峽區公所在昨夜間陸續將中山路及隆恩街158巷至大學路刨鋪完成，隆恩街部分預計今天完工，中山路部分預計在6月20日完工；施工期間部分道路封閉，民眾可依指示配合改道通行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言