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不輸春天櫻花 大安森林公園「紫金」爭豔

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
紫薇的花是明艷的紫紅色。圖／台北市公園處提供
紫薇的花是明艷的紫紅色。圖／台北市公園處提供

正值初夏，台北市大安森林公園的信義路側，出現一簇簇炫麗的紫紅色花團，豔麗的紅色中参雜著紫色，看起來格外的脫俗亮眼；另外，兒童遊戲場旁的明黃色阿勃勒花朵，同樣十分吸睛，精緻的花串垂墜連成一大片金色紗帳，彷彿下著如夢似幻的黃金雨。

台北市公園處長陳榮興表示，去年大安森林公園的信義路側沿線及露天音樂台旁，種植紫薇小型喬木搭配整型精緻的灌木，打造出精緻花園，目前正值紫薇開花時期，花季將一路延續到7月。

紫薇是頂生圓錐花序，夏季滿樹開花，花瓣邊緣皺曲如裙擺，搭配紫紅色花朵顯得格外細緻浪漫；除了紫薇之外，園內還有同樣於夏季綻放的阿勃勒，多串小黃花織成一片金黃色的簾幕，透過豔陽下的日光映照更顯得金黃閃耀。

紫薇有著「盛夏綠遮眼，此花紅滿堂」讚語，一點也不輸春天綻放的櫻花，清風輕拂光滑的枝條，花瓣也如雨般散落。

台北市公園處表示，梅雨方過，襯著酷暑到來的前夕，藍天下阿勃勒黃花連連撲簌，就像夏日的一場黃金雨，讓人走在金黃色的雨幕之中別有一番夏日風情。

當黃色與紫紅色在大安森林公園內交織連綿，台北市公園處表示，趁著疫情趨緩，民眾不妨到公園走走，漫步在紫紅金黃共築的浪漫世界，感受夏季熱情濃艷的美景。

成串的金黃色小花，在陽光下閃閃發光。圖／台北市公園處提供
成串的金黃色小花，在陽光下閃閃發光。圖／台北市公園處提供
盛夏綻放的紫薇不輸春天的櫻花。圖／台北市公園處提供
盛夏綻放的紫薇不輸春天的櫻花。圖／台北市公園處提供

大安森林公園 北市 阿勃勒

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