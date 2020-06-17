不輸春天櫻花 大安森林公園「紫金」爭豔

正值初夏，台北市大安森林公園的信義路側，出現一簇簇炫麗的紫紅色花團，豔麗的紅色中参雜著紫色，看起來格外的脫俗亮眼；另外，兒童遊戲場旁的明黃色阿勃勒花朵，同樣十分吸睛，精緻的花串垂墜連成一大片金色紗帳，彷彿下著如夢似幻的黃金雨。

台北市公園處長陳榮興表示，去年大安森林公園的信義路側沿線及露天音樂台旁，種植紫薇小型喬木搭配整型精緻的灌木，打造出精緻花園，目前正值紫薇開花時期，花季將一路延續到7月。

紫薇是頂生圓錐花序，夏季滿樹開花，花瓣邊緣皺曲如裙擺，搭配紫紅色花朵顯得格外細緻浪漫；除了紫薇之外，園內還有同樣於夏季綻放的阿勃勒，多串小黃花織成一片金黃色的簾幕，透過豔陽下的日光映照更顯得金黃閃耀。

紫薇有著「盛夏綠遮眼，此花紅滿堂」讚語，一點也不輸春天綻放的櫻花，清風輕拂光滑的枝條，花瓣也如雨般散落。

台北市公園處表示，梅雨方過，襯著酷暑到來的前夕，藍天下阿勃勒黃花連連撲簌，就像夏日的一場黃金雨，讓人走在金黃色的雨幕之中別有一番夏日風情。