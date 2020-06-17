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宣傳挪用二備金 黃珊珊：馬郝宣傳預算才天文數字

中央社 / 台北17日電

多名議員質疑台北市大地處編列1580萬元預算宣傳台北大縱走，其中的800萬元挪用二備金；台北市副市長黃珊珊今天說，經費不夠就會動用二備金，是預算科目問題，當時一定認為有需要，才會核准。

黃珊珊表示，所有第二預備金動支都會在市長室會議討論，她未參與到該次會議，且柯市府的宣傳預算其實是九牛一毛，馬市府、郝市府的宣傳預算才是天文數字，「重點不是花多少錢，是看效益」。

黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間主持「2020來台北，一起GO」記者會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

台北市議會工務委員會昨審查發現，大地處竟編列1580萬請國家地理頻道拍廣告「台北大縱走」，其中的800萬元動用「救命錢」第二預備金，整體預算甚至比當初拆除忠孝橋引道多，多名議員批評柯文哲濫用二備金做行銷，決議暫擱。

柯文哲今天上午出席里長座談會議，會前被媒體詢問相關問題時未正面回應。

黃珊珊則表示，柯文哲對動支二備金的要求相當嚴格，都必須提到市長室會議討論，她雖未參與核准二備金拍攝「台北大縱走」的那場會議，但相信二備金在市府討論，「一定認為有需要，才會核准」。

黃珊珊說，台北大縱走是台北市相當重要的特色，但是知道的民眾並不多，所以柯文哲致力宣傳，希望國際觀光客、國內民眾到台北市時，不會只有想到台北101，還有親山的行程。

面對媒體詢問若還是議員身分，會不會通過該筆錢時，黃珊珊說，以議員角度而言，若預算是用於國際宣傳、台北市政策行銷，成功的話是值得的。

黃珊珊表示，重點不是花了多少錢，而是看效益，若效益不高，市府自然要警惕，議員有監督權，所以市府會接受。不過，她也表示，台北市政府的宣傳預算和其他縣市相比，是小兒科等級。

北市 黃珊珊 柯文哲

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